Matty Cash o nauce hymnu i znajomości tradycyjnych potraw. Zdał test na prawdziwego Polaka?

23 października doszło do spotkania Matty’ego Casha z Paulo Sousą. Tego dnia zawodnik Aston Villi wizytował również w ambasadzie w Londynie. W stolicy Anglii udzielił też wywiadów polskim dziennikarzom. Opowiadał w nich o tym, jakie są jego pierwsze wrażenia po rozmowie z selekcjonerem, a także o swoich związkach z Polską.

Reprezentacja Polski. Matty Cash uczy się hymnu

Jedną z najbardziej palących kwestii dla kibiców jest to, że Cash nie potrafi porozumiewać się w naszym języku. – nie mówię, ale znam kilka słów. Aktualnie codziennie oglądam filmiki w internecie i uczę się hymnu. Mogę zadeklarować, że jak przyjdzie moment, w którym otrzymam powołanie i wyjdę na boisku, będę śpiewał „Mazurek Dąbrowskiego” – zapowiedział jasno na łamach portalu meczyki.pl.

Mama prawego obrońcy jest Polką, podobnie jak jego dziadkowie z tej strony rodziny. Do Anglii wyemigrowali podczas drugiej wojny światowej. W związku z tym Cash został zapytany o to, jak dobrze zna historię naszego kraju. – Wiem naprawdę dużo dzięki mamie i dziadkom, ale nie będę robił teraz przedstawienia. Polska ma piękną i trudną historię. Wiem o niej naprawdę sporo. No i oczywiście znam polską kuchnię – powiedział.

Jakie polskie potrawy zna Matty Cash?

Matka zawodnika przysłuchiwała się tej rozmowie i pomogła mu nazwać tradycyjne potrawy, które przyrządza się nad Wisłą i które on często jada w rodzinnym domu. – Mama gotuje mi regularnie pierogi, barszcz, kotlety mielone, gołąbki, bigos. Jak widzisz, znam wiele potraw. Uwielbiam je – podkreślił już na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Jedna rzecz zwraca szczególną uwagę, gdy czyta się wywiadu z Cashem. Chodzi o duży entuzjazm, który towarzyszy mu w związku z wizją gry w biało-czerwonych barwach. – Pierwsze rozmowy w rodzinnym gronie na temat gry dla Biało-Czerwonych odbyły się dawno temu. Odbyliśmy na ten temat wiele dyskusji – stwierdził. – Moje serce było i jest polskie. Obiecuję, że oddam je dla drużyny i zagram ze stuprocentowym zaangażowaniem – dodał.

twitterCzytaj też:

Znakomita passa Lechii Gdańsk zakończona. Górnik Zabrze zremisował z Biało-Zielonymi