Koniec spekulacji. Matty Cash powołany na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski

O takim scenariuszu spekulowano od dawna, ale w końcu stał on się faktem – Paulo Sousa powołał Matty'ego Casha do reprezentacji Polski. Zawodnik występujący na co dzień w Aston Villi będzie mógł zadebiutować w biało-czerwonych barwach już w ostatnich kolejkach eliminacji mistrzostw świata.

Reprezentacja Polski. Matty Cash dostał obywatelstwo w przyspieszonym tempie

Jak widać, całą sprawę udało się załatwić w ekspresowym tempie. Pierwotnie bowiem Cash miał dostać okazję do zaprezentowania się w naszej kadrze dopiero na wiosnę. Wtedy Polacy najprawdopodobniej rozegrają mecze barażowe w eliminacjach mistrzostw świata. W ostatnich tygodniach Sousa zrobił jednak wiele, aby mieć prawego obrońcę do dyspozycji znacznie wcześniej.

Portugalczyk lobbował w tej sprawie u prezesa PZPN, a ten z kolei spotkał się w sprawie Casha z samym prezydentem RP, Andrzejem Dudą. W efekcie tych rozmów rzeczywiście okazało się, że występujący w Premier League zawodnik nie będzie musiał czekać jeszcze kilka miesięcy, aby otrzymać polski paszport. W bardzo przyspieszonym trybie załatwiono tę sprawę i najprawdopodobniej potomek polskich emigrantów zadebiutuje już w starciu z Andorą.

Dlaczego Sousie tak bardzo zależało na jak najszybszym powołania Casha? Chodziło to, aby nie wprowadzać go w momencie newralgicznym dla reprezentacji Polski. Baraże rozstrzygną kwestię naszego „być albo nie być” na mundialu w Katarze w 2022 roku i jest duża szansa, że zagramy w nich z naprawdę mocnym rywalem. Wprowadzanie nowego zawodnika do zespołu akurat w takim momencie wiązałoby się z dużym ryzykiem. Prawy defensor będzie zupełnie nową postacią w drużynie, nie rozumie wiele z języka polskiego, wiec zarówno sportowo, jak i komunikacyjnie mogłyby powstać w tej sferze spore problemy, przez które ucierpiałaby nasza kadra.

Kiedy Matty Cash może zadebiutować w reprezentacji Polski?

Mecze z Andorą i Węgrami stawkę mają znacznie mniejszą. Jeśli wygramy z tym pierwszym przeciwnikiem, a Albania przegra z Anglią (co jest bardzo prawdopodobne) może okazać się, że awans do baraży zapewnimy sobie już przed ostatnim meczem kwalifikacji. Wtedy spotkanie z Madziarami będzie miało rangę niemal towarzyskiego meczu, dobrego do różnych eksperymentów taktycznych oraz wprowadzenia Casha. Starcie z Andorą zaplanowano na 12 listopada, z Węgrami zagramy trzy dni później.

Czytaj też:

Polak bohaterem we włoskich derbach. Zobacz zwycięskie trafienie Piotra Zielińskiego