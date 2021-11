Dobre wiadomości w sprawie Matty'ego Casha. Debiut w kadrze coraz bliżej

O tym, że Matty Cash może zagrać w reprezentacji Polski, mówiło się już od września. Sprawy nabrały tempa w październiku, kiedy to wojewoda mazowiecki potwierdził polskie obywatelstwo zawodnika Aston Villi. „To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego Kraju” – komentował 24-latek na Twitterze.

Kilka dni później, a dokładnie 1 listopada, Paulo Sousa ogłosił powołania na mecze z Andorą i Węgrami w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Cash znalazł się na liście, co oznacza, że jeszcze w listopadzie może zadebiutować w biało-czerwonych barwach. „Otrzymanie tej szansy jest to dla mnie wielkim zaszczytem. Nie mogę się już doczekać spotkania z kolegami z drużyny i gry dla mojego kraju. Do boju Polsko” – podkreślił gracz Aston Villi.

Matty Cash ma już polski paszport

Ostatnie dni są bardzo intensywne dla 24-latka, który już dzień po ogłoszeniu powołań pojawił się w ambasadzie RP w Londynie. Cash otrzymał tam tymczasowy paszport, o czym placówka poinformowała w mediach społecznościowych. To właśnie ten dokument umożliwi zawodnikowi debiut w reprezentacji Polski, do którego może dojść już 12 listopada w wyjazdowym meczu z Andorą.

Trzy dni później podopieczni Paulo Sousy zmierzą się w Warszawie z Węgrami, a dwie wygrane w tych spotkaniach zapewnią im udział w turnieju barażowym przed mistrzostwami świata.

