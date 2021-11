Kolejny piłkarz z zagranicy chce grać dla reprezentacji Polski. „Oni mocno o niego walczą”

W ostatnim czasie dużo mówiło się o przyznaniu polskiego obywatelstwa Matty’emu Cashowi, aby mógł on reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Ale nie tylko on zgłosił w ostatnim czasie taką chęć. Zrobił to również niejaki Gabriel Slonina urodzony w Stanach Zjednoczonych.

Gabriel Slonina chce grać dla reprezentacji Polski

O całej sprawie poinformował dziennikarz i wydawca z „Kanału Sportowego”, czyli Adam Sławiński. „Gabriel Słonina dostanie powołanie do reprezentacji U-20 USA, a także rozmawiał z Timem Howardem na temat powołania na zimowe zgrupowanie pierwszej kadry (mecz z Bośnią). Amerykanie mocno walczą, on bardzo chce grać dla Polski. To spotkanie jeszcze nie blokuje występów dla nas” – napisał na Twitterze.

Ostatecznie Slonina dostał powołanie do reprezentacji młodzieżowej Stanów Zjednoczonych, co jednak nie przekreśla jego szans na grę w seniorskiej drużynie Biało-Czerwonych. Jak dotąd jednak bramkarz ten nie dostał ani jednego powołania do naszych juniorskich kadr, co wiąże się także z tym, jak wielka jest konkurencja na pozycji golkipera w poszczególnych zespołach.

Ciekawe stanowisko PZPN

Co ciekawe w rozmowie z portalem igol.pl Maciej Chorążyk, główny koordynator skautingu zagranicznego PZPN, przyznawał, że sprawa wcale nie jest taka łatwa do oceny. – Już dwa lata temu chcieliśmy go powołać, ale odmówił powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski i na tę chwilę ten temat jest nieaktualny. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja. W mediach można mówić różne rzeczy, a my znamy sprawę od środka i wcale nie wyglądało to tak, jak przedstawiają to dziennikarze – stwierdził działacz.

Kim jest ten młody bramkarz? Sylwetka zawodnika

– Mamy nadzieję, że niedługo zagra z orzełkiem na piersi w swoim pierwszym meczu dla reprezentacji Polski – tak miał powiedzieć ojciec Sloniny, pan Paweł, cytowany przez portal Weszlo.com. Rodzice golkipera są Polakami, a w ich domu rodzinnym mówi się w naszym języku. W ostatnich tygodniach został jednym z objawień w MLS. Przebojem wdarł się do bramki Chicago Fire, wystąpił w 10 meczach, w których zachował cztery czyste konta. W tym samym zespole jest też starszy brat Sloniny. Nicholas ma 20 lat i jest środkowym obrońca, ale na razie nie zadebiutował w najlepszej lidze piłkarskiej w USA.

