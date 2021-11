Gwiazdor reprezentacji Węgier nie zagra z Polską. Duże osłabienie Madziarów

O tym, że Peter Gulacsi nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Węgier, poinformował jego klub. „Peter Gulacsi musi pauzować przez około 7-10 dni z powodu urazu mięśnia brzucha” – czytamy w oświadczeniu RB Lipsk. Węgier w sobotę rozegrał pełne 90 minut w starciu z Borussią Dortmund, które jego klub wygrał 2:1.

Madziarzy będą musieli sobie radzić nie tylko bez podstawowego bramkarza reprezentacji, który w kadrze rozegrał już 46 spotkań, ale również zawodnika mającego duży posłuch u kolegów. 31-latek jest bowiem drugim kapitanem, a z opaską na ramieniu występuje wówczas, gdy w podstawowym składzie nie gra Adam Szalai.

Gulacsi nie zagra z Polską i San Marino

Blisko tygodniowa absencja zawodnika RB Lipsk oznacza, że 31-latek nie zagra w dwóch ostatnich meczach eliminacji do mistrzostw świata. Reprezentacja Węgier najpierw w piątek 12 listopada podejmie na własnym stadionie San Marino, a trzy dni później zagra w Warszawie z Polską.

Madziarzy wprawdzie zajmują dopiero czwarte miejsce w grupie I, ale wciąż mają teoretyczne szanse na awans do turnieju barażowego. Teoretyczne, bo Węgrzy musieliby liczyć na porażki Polaków i Albańczyków oraz sami wygrać z dużą przewagą bramkową dwa pozostałe mecze eliminacyjne. Takie scenariusze są mało realne, przez co o awans do baraży powinny powalczyć Biało-Czerwoni i Albańczycy.

