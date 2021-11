Robert Lewandowski o szkoleniu w Polsce: Nie widzę światełka w tunelu

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch ostatnich meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata, poprzedzających marcowe baraże. W drugiej konferencji prasowej wziął udział Robert Lewandowski, który został poproszony o komentarz do słów Paulo Sousy na temat szkolenia piłkarzy naszym kraju.

Lewandowski: Nie widzę światełka w tunelu

Paulo Sousa na poniedziałkowej konferencji prasowej krytycznie wypowiedział się na temat szkolenia w Polsce. – Polski futbol potrzebuje reformy szkolenia – stwierdził jednoznacznie. – Chodzi o to, aby Polska mogła rywalizować na najwyższym poziomie i walczyła o trofea. To samo dotyczy klubów, powinny być bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej – powiedział Sousa.

Robert Lewandowski został poproszony o odniesienie się do słów szkoleniowca reprezentacji Polski. Napastnik Bayernu wypowiedział się na ten temat w podobnym tonie. – To nie jest tak, że jak na 40-milionowy naród mamy wybór zawodników na każdą pozycję. Nie możemy mówić, że nasze szkolenie jest przyszłościowe, albo funkcjonuje dobrze – stwierdził kapitan naszej kadry. – Jak nie idzie skolenie od lat w jakimś systemie i jakaś myśl szkoleniowa nie daje efektu to coś jest nie tak. U mnie zdanie się nie zmieniło i nie widzę światełka w tunelu – dodał Lewandowski.

