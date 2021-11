Czy Matty Cash zna już hymn Polski? „Ekscytował się jak dziecko jadące na kolonie”

Kwestia aklimatyzacji Matty’ego Casha w reprezentacji Polski jest teraz jedną z najważniejszych spraw dotyczących naszej kadry. O przygotowaniach obrońcy do pojawienia się na listopadowym zgrupowaniu mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

Reprezentacja Polski. Matty Cash zrobił dobre pierwsze wrażenie

Zdradził on, że zawodnik Aston Villi zainicjował starania o przyznanie mu polskiego obywatelstwa już rok temu. Pierwszy kontakt pomiędzy nim a Kwiatkowskim miał natomiast miejsce mniej więcej miesiąc temu – Zaangażowałem się mocno w tę sprawę i nie ukrywam, że mam dużą satysfakcję z tego, jak udało się to załatwić – powiedział.

– Zrobił na mnie dobre wrażenie już podczas pierwszej rozmowy przez telefon. Był bardzo otwarty, kontaktowy, czułem od niego pozytywną energię. Takie podejście sprawiło, że od razu nabrałem do niego przekonania. Widać u niego determinację. Od trzech-czterech tygodni nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiali. On jest bardzo podniecony tym wszystkim. Pytał mnie nawet, co powinien zabrać ze sobą na pierwsze zgrupowanie. Ekscytował się jak dziecko jadące na kolonie – śmiał się rzecznik w rozmowie z Sebastianem Staszewskim.

Czy Matty Cash zna polski hymn?

Dziennikarz zapytał swojego rozmówcę także o to, czy Cash zna już polski hymn. – Zna. Wczoraj wysłał mi próbkę swoich umiejętności. Nigdy nie mówił po polsku, więc nie ma też co wymagać cudów. Podczas rozmowy w Londynie powiedziałem mu: jedno co na pewno musisz zrobić, to nauczyć się „Mazurka Dąbrowskiego”. Nie wiem, jak to zrobisz, ale musisz. Masz śpiewać, kiedy kamery zrobią na ciebie zbliżenie – opowiedział Kwiatkowski. – I rzeczywiście nauczył się z Youtube’a. Poćwiczymy jeszcze na zgrupowaniu – dodał.

– Jakiś czas temu przygotowałem dla niego zdjęcia innych reprezentantów Polski z podpisami. Były na nich ich ksywki. To była dla Casha kolejna praca domowa, aby się ich nauczyć – wyznał rzecznik prasowy. Nie ma on żadnych wątpliwości co do tego, że gracz Aston Villi szybko odnajdzie się wśród nowych kolegów. – Wydaje mi się, że nie będzie u niego problemów z aklimatyzacją. Jest pozytywnie nastawiony do życia, uśmiechnięty… W ogóle nigdy w kadrze nie było tego rodzaju kłopotów – zakończył.

