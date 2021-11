Boniek skomentował wypowiedź Lewandowskiego o szkoleniu w Polsce. „Robert nic o tym nie wie”

Reprezentacja Polski przygotowuje się w Hiszpanii do piątkowego meczu z Andorą. Do tej pory miały miejsce dwie konferencje prasowe, podczas których kolejno na pytania dziennikarzy odpowiadali Paulo Sousa i Robert Lewandowski. Obaj wypowiedzieli się również na temat szkolenia w Polsce.

Reprezentacja Polski. Paulo Sousa o szkoleniu w Polsce

Paulo Sousa nie ukrywał na konferencji prasowej, że Polska potrzebuje gruntownej reformy w szkoleniu piłkarskim i nie powinna patrzeć na wyniki. – Polski futbol potrzebuje reformy szkolenia – stwierdził jednoznacznie. – Chodzi o to, aby Polska mogła rywalizować na najwyższym poziomie i walczyła o trofea. To samo dotyczy klubów, powinny być bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej – powiedział Sousa.

Lewandowski odniósł się do słów Sousy

Robert Lewandowski również przyznał, że w polskim szkoleniu są znaczne braki. – To nie jest tak, że jak na 40-milionowy naród mamy wybór zawodników na każdą pozycję. Nie możemy mówić, że nasze szkolenie jest przyszłościowe, albo funkcjonuje dobrze – stwierdził kapitan naszej kadry. – Jak nie idzie szkolenie od lat w jakimś systemie i jakaś myśl szkoleniowa nie daje efektu to coś jest nie tak. U mnie zdanie się nie zmieniło i nie widzę światełka w tunelu – dodał Lewandowski.

Boniek kontruje Lewandowskiego

Zbigniew Boniek, który był odpowiedzialny za szkolenie młodzieży w Polsce w ostatnich latach odniósł się do krytycznych słów Roberta Lewandowskiego. – Robert w ogóle nic nie wie na temat szkolenia w Polsce od 8-10 lat, bo go w Polsce nie ma. Z tego, co słyszałem, to bardzo pozytywnie wypowiadał się o młodych piłkarzach, którzy się pojawiali na kadrze. Zawsze można dyskutować – powedział były prezes PZPN.

