Jeden z najlepszych trenerów świata spotkał się z Lewandowskim. Niespodziewana wizyta

Reprezentacja Polski na prośbę Paulo Sousy przygotowuje się do meczu z Andorą w Hiszpanii. W poniedziałek i wtorek oprócz treningów były zaplanowane jeszcze konferencje prasowe. W środę natomiast spotkania z prasą nie byłoy wpisane w kalendarz. Piłkarzy spotkała za to zupełnie inna niespodzianka. Na treningu pojawił się Pep Guardiola, który aktualnie przebywał w swoim kraju.

Guardiola spotkał się z Robertem Lewandowskim

„Łączy Nas Piłka” opublikowało na swoim profilu na Twitterze zdjęcie Roberta Lewandowskiego i Pepa Guardioli, który odwiedził naszych piłkarzy podczas zgrupowania w Hiszpanii. Admin konta dodał podpis z pytaniem „Ciekawe czy następny vlog na ŁNP będzie jeszcze ciekawszy?”. Odpowiedzią była oczywiście obecność legendarnego szkoleniowca, który zapewne pojawi się w następnej odsłonie kulis z reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski i Pep Guardiola współpracowali ze sobą w Bayernie Monachium w latach 2014-2016. Hiszpański szkoleniowiec zawsze chwalił sobie Polaka jako zawodnika, który w jego oczach jest wybitnym profesjonalistą. Do klasyków piłki nożnej przeszła już reakcja byłego trenera bawarskiego klubu na słynne pięć goli w dziewięć minut Lewandowskiego, które zaaplikował Wolfsburgowi w 2015 roku, wchodząc na drugą połowę z ławki. Hiszpan złapał się wtedy za głowę, nie wierząc w to co widzi. Wszystko uchwyciły kamery.

