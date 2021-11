NA ŻYWO: Konferencja prasowa Kamila Glika i Paulo Sousy

Już tylko jeden dzień dzieli polskich piłkarzy od meczu eliminacyjnego do mistrzostw świata przeciwko Andorze. Biało-Czerwoni są na ostatniej prostej do zapewnienia sobie udziału w barażach. Z 17 punktami na koncie zajmują drugie miejsce w grupie i wszystko leży w ich rękach. Albania, która ma dwa punkty więcej od nas i jest bezpośrednim zagrożeniem, żeby liczyć się dalej w walce o mistrzostwa świata, musi wygrać w piątek na wyjeździe z Anglią, a na to szanse są niewielkie.

Plan pracy Polaków na czas zgrupowania

Reprezentacja Polski rozegra podczas listopadowego zgrupowania dwa mecze. Pierwszy z nich już w piątek 12 listopada z Andorą. Drugi odbędzie się w poniedziałek 15 listopada. Polacy podejmą na PGE Narodowym reprezentację Węgier. Tą potyczką Biało-Czerwoni pożegnają się z kibicami, aż do marca 2022 roku.

12 listopada (piątek)

20:45: mecz eliminacji MŚ Andora – Polska (po meczu powrót do hotelu w Andorze)

13 listopada (sobota)

10:00: Wyjazd z hotelu w Andorze na lotnisko

13:00: Wylot z Girony lotem czarterowym do Warszawy

14 listopada (niedziela)

10:30: oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Legia, 15 min otwarty dla mediów)

14:30: oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy)

18:20: oficjalna konferencja prasowe reprezentacji Węgier (PGE Narodowy)

15 listopada (poniedziałek)

20:45: mecz eliminacji MŚ Polska - Węgry

