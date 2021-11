Matty Cash zagra w meczu z Andorą? Paulo Sousa odpowiedział. Trener pamiętał także o 11 listopada

Reprezentacja Polski już 12 listopada zmierzy się z Andorą na wyjeździe. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział między innymi Paulo Sousa. Selekcjoner Biało-Czerwonych mówił o piątkowym przeciwniku, Mattym Cashu i Święcie Niepodległości.

Andora – Polska. Jakiego przeciwnika spodziewa się Sousa?

Paulo Sousa wypowiedział się na temat przeciwnika, z którym Polacy jutro będą walczyć o trzy punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. – Oczekuję takiej samej Andory, jak ostatnio: bardzo agresywnej. To bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Boisko oczywiści będzie nieco inne, ale technicznie jesteśmy dobrze przygotowani do tej sytuacji – powiedział selekcjoner.

Reprezentacja Polski. Matty Cash zagra z Andorą?

Dla wielu kibiców bardzo ważna jest informacja, czy Matty Cash zagra w meczu z Andorą. Nie wiadomo, czy zawodnik wyjdzie na boisko od pierwszej minuty, ale ze strony Sousy padła deklaracja, że angielsko-polski piłkarz zadebiutuje w kadrze. – Matty będzie zaangażowany w oba spotkania. Proces adaptacji przebiega bardzo dobrze – zdradził selekcjoner.

Sousa pamiętał o 11 listopada

Kiedy zakończyły się pytania Paulo Sousa zwrócił się do Polaków w dniu ich święta. Powiedział, że na pewno jest to dla nas bardzo ważny dzień. – Chciałbym pogratulować wszystkim Polakom z okazji dzisiejszego święta. Wszystkiego dobrego – dodał jeszcze Portugalczyk.

