Mecz z Andorą może zapewnić nam baraże. Co musi się stać?

Reprezentacja Polski już w piątek może postawić kropkę nad "i" w kwestii awansu do barażów. Biało-Czerwoni zmierzą się wieczorem z Andorą na wyjeździe. – Oczekuję takiej samej Andory, jak ostatnio: bardzo agresywnej. To bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Boisko oczywiści będzie nieco inne, ale technicznie jesteśmy dobrze przygotowani do tej sytuacji – powiedział selekcjoner – powiedział Paulo Sousa w kontekście przedostatniego przeciwnika Polaków.

Eliminacje do MŚ. Sytuacja w grupie Polaków

Reprezentacja Polski znajduje się obecnie na drugim miejscu w grupie i ma na swoim koncie 17 punktów. Wyprzedza ją tylko drużyna angielska, która z dorobkiem 20 punktów musiałaby się mocno postarać, żeby nie awansować na mistrzostwa świata.

Za Polską znajduje się Albania, mająca obecnie 15 punktów i teoretyczne szanse na prześcignięcie naszej reprezentacji. Żeby jednak tak się stało, musiałaby nastąpić totalna katastrofa w szeregach Biało-Czerwonych.

Andora – Polska. Już w piątek możemy zapewnić sobie baraże

To, czy Polska zapewni sobie w piątkowy wieczór awans do baraży, jest nie do końca zależne od nich. Swoją część roboty muszą jednak wykonać – to znaczy wygrać z Andorą. Anglia w równoległym meczu z Albanią musi natomiast zdobyć co najmniej punkt. Wtedy już na pewno Polacy wezmą udział w marcowych barażach.

Do pełni szczęścia wtedy będzie potrzebna jeszcze wygrana z Węgrami, która zapewni Polakom rozstawienie w losowaniach barażowych, co oznaczałoby wtedy teoretycznie słabszego przeciwnika podczas meczu półfinałowego.

Czytaj też:

Iga Świątek nie dała rady. Maria Sakkari znowu lepsza od Polki