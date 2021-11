To nie będzie mecz „o pietruszkę”. Polacy muszą wygrać z Węgrami

Reprezentacja Polski ma już zapewnione drugie miejsce w grupie eliminacji do mistrzostw świata, chociaż piłkarski cud pozwoliłby Biało-Czerwonym przesunąć się o lokatę wyżej i dałby bezpośredni awans na mundial. Podopieczni Paulo Sousy musieliby jednak liczyć na porażkę Anglików z San Marino, a przy okazji wysoko wygrać z Węgrami.

Eliminacje do MŚ 2022. Polska musi wygrać z Węgrami

Spotkanie z Madziarami nie będzie jednak meczem „o pietruszkę”. Wprawdzie awansu do baraży nikt już nam nie zabierze, ale ewentualna wygrana może okazać się kluczowa w kontekście losowania drabinki barażowej. Jeśli Polacy zgarną trzy punkty, będą we wspomnianym losowaniu rozstawieni. To pozwoli im rozegrać spotkanie półfinałowe na PGE Narodowym w Warszawie. Z racji, że w barażach nie będzie meczów rewanżowych, może okazać się to kluczowym przywilejem.

Zadanie nie będzie jednak łatwe. Podczas poniedziałkowego starcia Biało-Czerwoni muszą poradzić sobie bez Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego. Pierwszy z nich dostał wolne, ponieważ w przypadku obejrzenia żółtej kartki nie zagrałby w pierwszym starciu barażowym. Pomocnik Krasnodaru z kolei sam wykluczył się z meczu z Madziarami, oglądając żółty kartonik w spotkaniu z Andorą, a snajper Bayernu Monachium otrzymał czas na odpoczynek.

Matty Cash od pierwszych minut

Od pierwszych minut zobaczymy za to Matty'ego Casha, co podczas konferencji prasowej zapowiedział Paulo Sousa. Niewykluczone, że w ataku wystąpi Arkadiusz Milik, który strzelił bramkę Andorczykom. Napastnik Olympique Marsylia jest jednak w gronie zawodników zagrożonych wykluczeniem w przypadku obejrzenia żółtej kartki i nie jest pewne, czy portugalski selekcjoner będzie chciał ryzykować, wystawiając go w pierwszym składzie.

Gdzie i o której mecz Polska – Węgry?

Polacy zagrają z Węgrami w poniedziałek 15 listopada o godz. 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relację tekstową na żywo z meczu będzie można śledzić również w serwisie Wprost.pl.

