Nieznane kulisy meczu Polaków. Jednego z kadrowiczów odwiedził niespodziewany gość

Na kanale Łączy nas piłka pojawił się nowy vlog reprezentacji Polski. Trwające niemal pół godziny nagranie przedstawia kulisy meczu z Andorą, który Biało-Czerwoni wygrali 4:1, zapewniając sobie tym samym awans do baraży.

„Co na odprawie akcentował Paulo Sousa? Jak do dyskusji wokół siebie podchodzi Tymek Puchacz? Ile godzin jechał przez góry francuski kibic, by spotkać się z Arkiem Milikiem? Co »lekko« kontrowersyjnego na temat Złotej Piłki rzucił w szatni Mateusz Klich? Oto reprezentacyjny vlog z Andory!" – czytamy w zapowiedzi materiału.

Polska zagra z Węgrami

Przypomnijmy, Biało-Czerwonych czeka jeszcze spotkanie z Węgrami. Wprawdzie nasi reprezentanci zapewnili sobie już grę w turnieju barażowym, ale i tak nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów w starciu z Madziarami. Wygrana sprawi, że Polacy będą rozstawieni w barażach i rozegrają pierwszy mecz na PGE Narodowym. Jeśli kadrowicze wygrają ten mecz, to będzie czekało ich jeszcze spotkanie finałowe, którego zwycięzca pojedzie do Kataru na mistrzostwa świata.

Teoretycznie podopieczni Paulo Sousy mogą jeszcze bezpośrednio awansować na mundial. By tak się stało, muszą jednak wysoko wygrać z Węgrami i liczyć na porażkę Anglików z San Marino, co można rozpatrywać w kategoriach piłkarskiej fikcji. Biało-Czerwoni muszą więc skupić się na meczu z Madziarami, który rozpocznie się w poniedziałek 15 listopada o godz. 20:45.Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Wprost.pl.

Czytaj też:

Były reprezentant Polski zażartował z Bońka, ten odpowiedział. „Chcesz być dowcipny człowieku?”