Reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w tym roku. Jest o co walczyć

Reprezentacja Polski ma za sobą udane spotkanie eliminacyjne do mistrzostw świata z Andorą. Podopieczni Paulo Sousy wygrali na wyjeździe 4:1 i zapewnili sobie udział w barażach. Mecz z Węgrami nie będzie jednak spotkaniem „o nic”, ponieważ wygrana da nam rozstawienie w dalszej części eliminacji i dużą przewagę podczas spotkania półfinałowego.

Reprezentacja Polski powalczy z Węgrami o zwycięstwo

Biało-Czerwoni powinni walczyć o zwycięstwo z Węgrami do samego końca. Podopieczni Paulo Sousy dzięki wygranej zapewnią sobie rozstawienie w barażach, co oznacza, że rozegrają mecz na własnym stadionie, a co więcej nie spotkają się w półfinale z teoretycznie silniejszymi przeciwnikami.

Wygrana nie jest wcale taka oczywista. Polacy wystąpią w spotkaniu z Madziarami bez Roberta Lewandowskiego, który jest odpowiedzialny za dużą liczbę bramek, jakie reprezentacja zdobywa podczas całych eliminacji. Na boisko nie wybiegną na pewno również Kamil Glik (zagrożony ewentualną absencją w meczu barażowym) i Grzegorz Krychowiak, który „wykartkował się” podczas meczu z Andorą.

Matty Cash zagra z Węgrami od pierwszej minuty

Paulo Sousa poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że Matty Cash wystąpi w meczu z Węgrami w pierwszym składzie. Angielsko-polski piłkarz ma już za sobą reprezentacyjny debiut – zawodnik rozegrał 30 minut w spotkaniu z Andorą.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska – Węgry?

Mecz Polska – Węgry rozpocznie się w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport.

