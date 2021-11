Reprezentacja Polski U-19 bez trenera. Eliminacje do mistrzostw Europy były nieudane

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że decyzją Zarządu w poniedziałek 15 listopada 2021 roku Mariusz Rumak przestał pełnić obowiązki trenera reprezentacji Polski do lat 19.

Reprezentacja Polski U-19. Nieudane eliminacje do MME

Zwolnienie Mariusza Rumaka jest zapewne pochodną nieudanych eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, w których nasza reprezentacja U-19 odniosła rozczarowujący wynik. Szkoleniowiec poprowadził młodych Biało-Czerwonych w pięciu spotkaniach i aż trzy z nich zakończyły się porażką. Polacy przegrali dwa mecze towarzyskie z danią i Norwegią (odpowiednio 0:1 i 1:2), a także spotkanie eliminacyjne z Finlandią 1:3. Podopieczni Rumaka zremisowali również z Ukrainą 2:2 i wygrali z Maltą 4:0.

PZPN dziękuje za współpracę

„Mariusz Rumak w reprezentacji Polski do lat 19 pracował od marca 2021 roku. Kadra pod jego kierunkiem brała udział w kwalifikacjach do turnieju finałowego mistrzostw Europy, lecz nie zdołała awansować do drugiej rundy rywalizacji o awans” – napisano w oficjalnym oświadczeniu Związku. „Polski Związek Piłki Nożnej dziękuje Mariuszowi Rumakowi za współpracę i życzy powodzenia w dalszej karierze” – dodano jeszcze.