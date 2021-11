Baraże do mistrzostw świata. Co nas czeka w końcówce walki o Katar?

Eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze dobiegają końca i klaruje nam się coraz większa grupa uczestników tego prestiżowego turnieju. Pewne wyjazdu drużyny z pierwszych miejsc tabeli, mogą już zacząć odpowiednie przygotowaniea, by trafić z formą od samego początku rozgrywek. Pochwalić możliwością gry na przyszłych MŚ może się już Serbia, która w swoim ostatnim meczu, dzięki bramce w doliczonym czasie gry, wyrwała Portugalii miano najlepszej drużyny grupy A. Kolejni pewniacy to Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Belgia, Dania, Chorwacja, Anglia oraz Niemcy.

Baraże eliminacyjne do MŚ 2022 w Katarze

Zakończenie walki w grupach to nie koniec emocji, gdyż czekają nas pojedynki barażowe pomiędzy 10 zespołami z drugich miejsc grupowych oraz dwoma z Ligi Narodów. Wolnych miejsc do przydzielenia zostało zaledwie trzy.

W półfinałach obejrzymy pojedynki pomiędzy sześcioma drużynami rozstawionymi oraz sześcioma nierozstawionymi. Pierwsza grupa ekip zostanie wyłoniona poprzez tabelę samych drugich drużyn, w której najważniejszym jest liczba punktów oraz bilans bramkowy. Nierozstawieni, to cztery najgorsze ekipy z tabeli drugich miejsc oraz dwie drużyny z Ligi Narodów. We wtorek 16 listopada poznamy pełną listę drużyn z drugich miejsc.

Polacy skomplikowali swoją sytuację

Przywilejem zespołów rozstawionych jest to, że spotkanie półfinałowe rozgrywają oni na własnym obiekcie, co może dawać pewną przewagę. Unikają oni również gry z teoretycznie lepszymi drużynami już na początku zmagań. Mecze półfinałowe zaplanowane są na 24 i 25 marca, natomiast spotkania finałowe na 28 i 29 marca kolejnego roku.

Polska z powodu przegranej z Węgrami mocno ograniczyła swoje szanse na rozstawienie. O wszystkim zdecydują jednak mecze eliminacyjne we wtorek. Jeśli Turcja wygra z Czarnogórą, albo Walia z Belgią, Polacy utracą swoje miejsce w top sześć drugich miejsc. Losowanie par 1/2 finału baraży odbędzie się 26 listopada.

