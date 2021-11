Prezes PZPN skomentował decyzje Paulo Sousy. Daleko mu do zadowolenia

15 listopada reprezentacja Polski zmierzyła się z Węgrami w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata. Stawka była duża – w przypadku zwycięstwa, moglibyśmy liczyć na rozstawienie w barażach. Niestety jednak to Madziarzy pokonali nas, a decyzje, które podjął Pablo Sousa podczas listopadowego zgrupowania mocno im w tym pomogły. Co na to Cezary Kulesza?

Reprezentacja Polski. Cezary Kulesza o wyborach personalnych Paulo Sousy

Kontrowersje wzbudziło przede wszystkim danie wolnego Robertowi Lewandowskiemu, choć stawka starcia z Madziarami była większa, niż w przypadku meczu z Andorą, w którym jednak zagrał. Ten wybór oraz kilka innych personalnych wyborów Portugalczyka jest cały czas gorącym przedmiotem dyskusji wśród kibiców, oraz w mediach.

Cezary Kulesza został o nie zapytany w rozmowie z portalem interia.pl. – Przede wszystkim selekcjoner miał do nich prawo. Miał też prawo podjąć ryzyko, chociaż wiemy już, że się ono nie opłaciło. Po pierwsze zagraliśmy słabo, a po drugie porażką z Węgrami mocno utrudniliśmy sobie drogę na mistrzostwa świata. Ale nie mamy zamiaru się poddać. Musimy walczyć dalej. Przecież gramy w barażach i na tym musimy się teraz skupić – stwierdził.

Eliminacje MŚ 2022. Pełne wsparcie od PZPN dla trenera przed barażami

Naturalnie wywołany został również temat słuszności dalszej pracy Sousy w reprezentacji Polski. – Mówiłem to wielokrotnie: trener ma jasny cel. Tym celem jest awans na mistrzostwach świata. A szans na awans jeszcze nie straciliśmy. Jest trudny moment, ale powinniśmy skupiać się tylko na meczach barażowych. W tym momencie mogę powiedzieć jedno: zarówno trener Sousa, jak i drużyna, mogą liczyć ze strony PZPN na pełne wsparcie w optymalnym przygotowaniu się do decydujących meczów – powiedział jasno prezes polskiego związku.

Kulesza uważa też, że przegranie ostatniego meczu mocno rzutuje na obraz całych eliminacji w naszym wykonaniu. – Gdybyśmy wygrali, na losowanie baraży czekalibyśmy w całkiem innych nastrojach – podsumował.

