Reprezentacja Polski U-21 zachwyciła po raz drugi. Koncertowy występ w eliminacjach ME

Reprezentacja Polski U-21 ma za sobą udane mecze eliminacyjne do mistrzostw Europu U-21. Biało-Czerwoni pokonali w październiku Niemców 4:0, a dzisiaj jeszcze lepiej poradzili sobie z Łotwą. Na stadionie Cracovii nasi młodzi piłkarze wygrali z gośćmi 5:0. Bramki dla naszej kadry strzelali Adrian Benedyczak, Łukasz Bejger, Kacper Śpiewak (x2) i Kacper Kozłowski. Do końca eliminacji pozostały cztery spotkania i Polacy nadal mają szansę na awans do turnieju. Obecnie podopieczni Macieja Stolarczyka są na trzecim miejscu w grupie. Przed nimi są tylko Niemcy i Izrael.

Reprezentacja Polski U-21 walczy o awans na ME

Reprezentacja Polski U-21 ciągle bije się o awans na mistrzostwa Europy U-21, które zostaną rozegrane w 2023 roku. Do końca zmagań pozostały cztery spotkania – z Izraelem i San Marino na wyjeździe i Węgrami i Niemcami u siebie. Do tej pory podopieczni Macieja Stolarczyka mają na swoim koncie cztery zwycięstwa (dwa z Łotwą, jedno z San Marino i jedno z Niemcami), porażkę z Izraelem i remis z Węgrami. Wtorkowy pojedynek z Łotwą był początkiem rewanżowych meczów eliminacyjnych.

Mistrzostwa Europy U-21 odbędą się w dniach 9 czerwca – 2 lipca 2023 w Rumunii i Gruzji. W mistrzostwach będą mogli wziąć udział tylko zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2000 roku i później.

Czytaj też:

Rząd Zimbabwe zawiesił władze federacji piłkarskiej. Powodem mają być oszustwa i molestowanie