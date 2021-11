Co działo się w szatni Polaków po meczu z Węgrami? „Było tak, jak ze Szwecją”

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami, co w konsekwencji sprawiło, że w losowaniu przed barażami nie będzie drużyna rozstawioną. Nie dziwi więc nazwa najnowszego vloga Biało-Czerwonych, który zatytułowano „Złe decyzje. Kulisy meczu Polska – Węgry” .

Eliminacje MŚ 2022. Tak wyglądały kulisy meczu z Węgrami

Nagranie zamieszczone na kanale Łączy nas piłka trwa kilkanaście minut, a jego opis doskonale oddaje to, co wydarzyło się 15 listopada. „W ten poniedziałkowy wieczór wiele rzeczy poszło nie tak, jak miało pójść. Gorzka porażka z Węgrami na PGE Narodowym była (i wciąż jest) bardzo trudna do przełknięcia dosłownie dla wszystkich – dla piłkarzy, sztabu i przede wszystkim dla nas, kibiców” – czytamy w zapowiedzi materiału.

„Jak dni i godziny poprzedzające ten mecz wyglądały wewnątrz reprezentacji? Co działo się na treningach i w bazie kadry? Co na odprawie akcentował selekcjoner Paulo Sousa, na co zwracał uwagę w przerwie i jak w końcowej przemowie do zawodników podsumował to, co się przed chwilą wydarzyło?” – dodano.

Eliminacje MŚ 2022. Paulo Sousa wygłosił przemowę

Materiał ukazuje m.in. jak po zakończeniu spotkania Robert Lewandowski dopytywał rzecznika PZPN i team menagera kadry Jakuba Kwiatkowskiego, czy Polacy mają szansę na rozstawienie w barażach. Pokazano także przemowę Paulo Sousy, który w szatni zaznaczył, że zarówno piłkarze, jak i sztab, nie podejmowali tego wieczoru dobrych decyzji. – To nie był nasz dzień – powiedział portugalski selekcjoner. – Było tak, jak ze Szwecją – dodawał, nawiązując do przegranego na Euro 2020 meczu.

Przypomnijmy, 26 listopada odbędzie się losowanie par baraży, które zostaną rozegrane w marcu 2022 roku. Biało-Czerwoni w pierwszej rundzie, będącej zarazem spotkaniem półfinałowym, mogą trafić na Portugalię, Szkocję, Włochy, Rosję, Szwecję lub Walię. Podopieczni Sousy rozegrają ten mecz na wyjeździe, a zwycięzca awansuje do finału, którego stawką będzie przepustka na mundial w Katarze.

