Boniek skomentował brak gry Lewandowskiego w meczu z Węgrami. „Dziwi mnie to”

Reprezentacja Polski przegrała mecz eliminacyjny do mistrzostw świata z Węgrami. Biało-Czerwoni stracili szansę na rozstawienie w barażach, przez co w półfinałach będą musieli zmierzyć się na stadionie swojego przeciwnika. W spotkaniu zabrakło między innymi Roberta Lewandowskiego, który po konsultacji z trenerem Paulo Sousą zasiadł na ławce.

Reprezentacja Polski. Zbigniew Boniek nie rozumie decyzji Lewandowskiego

Decyzja Portugalczyka i napastnika Bayernu spotkała się z oburzeniem fanów i niezrozumieniem osób ze świata piłki. Jedną z nich był Zbigniew Boniek. - Dziwi mnie to, że Robertowi pasowało, żeby nie grać – stwierdził były prezes PZPN w rozmowie na kanale „Foot Truck”. – Powiedzmy sobie szczerze, następne trzy mecze Bayernu to jest Augsburg, Dynamo Kijów i Arminia Bielefeld, czyli trzy mecze, w których mógł on odpoczywać. To są takie spotkania jak Polski z Andorą, czy San Marino – powiedział Boniek.

Lewandowski już wytłumaczył swoją absencję

Robert Lewandowski wydał oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do swojego braku gry z Węgrami. Napastnik przyznał, że sygnalizował trenerowi, że przy dużej liczbie spotkań może nie być w optymalnej dyspozycji w obu meczach. Kapitan reprezentacji ustalił z Sousą, że jeśli wygrają z Andorą, nie zagra on w meczu z Madziarami. „Żałuję, że nie mogłem pomóc drużynie na boisku, ale dzisiaj musimy skupić się na przyszłości, bo jeszcze niczego nie przegraliśmy” – napisał jeszcze Polak. Piłkarz Bayernu zapewnił również, że zrobi wszystko, aby nasza kadra awansowała na mistrzostwa świata.

