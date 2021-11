Paulo Sousa wskazał, z kim chciałby zagrać w barażach. To byłoby dobre dla reprezentacji Polski

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski mocno skomplikowało sytuację naszej drużyny narodowej w kontekście udziału w barażach o awans na katarski mundial. Ze względu na porażkę z Węgrami, nie udało nam się wywalczyć rozstawienia. Mimo tego Paulo Sousa postanowił wskazać wymarzonych przeciwników, z którymi chciałby się zmierzyć w decydującej fazie eliminacji.

Baraże MŚ 2022. Wymarzeni rywale według Paulo Sousy

Portugalczyk wyjawił to w rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport. – W pierwszym meczu chciałbym zagrać ze Szkocją na wyjeździe, a potem ze Szwecją w domu. Chciałbym Szwecję, bo to byłaby dla nas dobra okazja do rewanżu i dodatkowa motywacja. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie byłby dla nas łatwy mecz, patrząc na wcześniejsze rezultaty – przyznał nasz selekcjoner.

– W Szkocji chciałbym zagrać dlatego, że to tam zaczynał się futbol. Jest tam głośna, zaangażowana publiczność, Szkoci fantastycznie żyją piłką. A poza tym, to drużyna, z którą naprawdę możemy powalczyć o awans do kolejnego meczu – dodał.

Kiedy odbędzie się losowanie par barażowych i z kim może zagrać Polska?

Losowanie par odbędzie się 26 listopada. Wtedy dowiemy się, czy życzenia Sousy się spełnią. Gdybyśmy rzeczywiście trafili na te drużyny, moglibyśmy realnie myśleć o uczestnictwie w nadchodzącym turnieju. Mimo że wspomniana Szwecja całkiem niedawno potrafiła pokonać nas w fazie grupowej Euro 2020.

Brak rozstawienia sprawia, że możemy trafić też na któryś z dwóch dużo mocniejszych zespołów. Chodzi o reprezentacje Włoch oraz Portugalii, które przewyższają nasza niemal w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Oprócz tego w barażach Biało-Czerwoni mogą trafić także na Walię lub Rosję. Zwycięstwo zwłaszcza z tą ekipą zdaje się być w naszym zasięgu.

