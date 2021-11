Robert Lewandowski wygrał prestiżowy plebiscyt. Wyprzedził dwie wielkie gwiazdy

22 listopada poznaliśmy laureatów nagród przyznawanych przez redakcję „Tuttosport”. Coroczne wyróżnienia przyznawano w kilku kategoriach, a w najważniejszej z nich zwyciężył nasz rodak, czyli Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium otrzymał tytuł „Golden Player” za 2021 rok.

Robert Lewandowski nagrodzony tytułem „Golden Player 2021”

To duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, z kim przyszło mu rywalizować. Na drugim miejscu uplasował się bowiem Jorginho. Ponadto kapitan Biało-Czerwonych pokonał również Lionela Messiego, który zajął najniższe miejsce na podium. Dla „Lewego” to drugie takie wyróżnienie w jego karierze. Równie mocno doceniono go także rok temu.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że „Lewandowski jest niezawodną maszyną do strzelania goli”. O przyznaniu nagrody zadecydowała specjalna kapituła, złożona z byłych gwiazd futbolu. W tym gronie znaleźli się między innymi Andrij Szewczenko, Christo Stoiczkow, Emilio Butrageno, Pavel Nedved, Luca Toni, Juan Sebastian Veron czy Samuel Eto’o.

Wcześniej z kolei nagrodę „Golden Boy”, czyli wyróżnienie dla najlepszego młodego piłkarza, otrzymał Pedri z FC Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii.

Złota Piłka w tle. Kiedy gala?

Dla Lewandowskiego to wyróżnienie na pewno jest czymś miłym, aczkolwiek jego głównym celem nadal pozostaje zdobycie Złotej Piłki. Różne przecieki medialne sugerują, że nie uda mu się ta sztuka, a elitarne gremium wyżej oceni wspomnianego wcześniej Messiego. Wyniki tego najbardziej prestiżowego plebiscytu poznamy 29 listopada. Gala rozpocznie się o 20:30.

