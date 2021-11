Kto powinien zastąpić Paulo Sousę w reprezentacji Polski? Szokująca propozycja eksperta

Paulo Sousa nadal jest selekcjonerem reprezentacji Polski i pozostanie nim przynajmniej do marca. Wtedy właśnie Biało-Czerwoni zagrają w barażach, które zadecydują o ich „być albo nie być” na katarskim mundialu. To samo tyczy się selekcjonera. Jeżeli nie zakwalifikujemy się na mistrzostwa świata, jego kontrakt automatycznie ulegnie rozwiązaniu.

Eliminacje MŚ 2022. Dariusz Dziekanowski krytykuje Paulo Sousę

W wydaniu „Przeglądu Sportowego” z 22 listopada na temat Portugalczyka wypowiedział się Dariusz Dziekanowski. Ekspert jest bardzo sceptyczny wobec tego, co Sousa osiągnął podczas swojej kadencji.

– Nie spełnił pokładanych w nim nadziei i oczekiwań. Oprócz awansu do MŚ (od którego się oddaliliśmy), mieliśmy też zobaczyć poprawę stylu gry naszej reprezentacji. Nasza kadra miała grać nowocześniej. Okazało się to mrzonką, bo fakty są takie, że w całych eliminacjach pokonaliśmy tylko trzy drużyny: Andorę, San Marino i Albanię. Przy czym występy przeciwko tej ostatniej drużynie, mówiąc delikatnie, nie rzuciły na kolana – stwierdził były piłkarz.

Tajemnicą poliszynela jest, że Cezary Kulesza, prezes PZPN, już wcześniej pożegnałby się z tym trenerem, ale wstrzymał się z tak radykalnymi krokami z dwóch względów. W tej chwili nie ma przygotowanego kandydata do zastąpienia Sousy. Poza tym zwolnienie go uszczupliłoby kasę federacji o około 10 milionów, co z perspektywy jego budżetu zakrawałoby na niegospodarność.

Kto powinien zastąpić Sousę w roli selekcjonera reprezentacji Polski?

– Nie zdziwiłbym się, jeśli Paulo Sousa więcej by tu się już w ogóle nie pokazał, bo jest duże prawdopodobieństwo, że zgrupowanie przed meczami barażowymi odbędzie się poza granicami naszego kraju. Dlatego coraz bardziej skłaniam się do tego, że kolejnym selekcjonerem powinien zostać Polak – stwierdził Dziekanowski.

Kogo proponuje? – Gdybym dziś musiał podać nazwisko mojego faworyta, byłby nim Jacek Magiera. Patrząc na przebieg jego kariery widać, że nauka nie idzie w las, że doświadczenia w pracy z Legią, potem młodzieżową reprezentacją, przynoszą efekty. Magiera spełnia też wiele innych obiektywnych warunków, które przemawiają za tym, że może być w niedalekiej przyszłości klasowym trenerem: jest inteligentny, ma otwartą głowę na trendy w europejskiej piłce, a przy tym jest pracowity. Ma też jedną istotną przewagę nad zagranicznymi trenerami o pokroju Sousy: zna realia polskiej piłki, zarówno tej na poziomie seniorskim, jak i młodzieżowym – zakończył „Dziekan”.

