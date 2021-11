Były trener ocenił szanse Polaków w barażach. „Poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej”

Po porażce z Węgrami reprezentacja Polski przystąpi do losowania baraży jako drużyna nierozstawiona. Oznacza to, że Biało-Czerwoni w meczu półfinałowym zmierzą się z Portugalią, Włochami, Szkocją, Rosją, Szwecją albo Walią. – Jeżeli Sousa ma szczęście, to możemy przeciągnąć się przez eliminacje, ale takie błędy nie powinny się przydarzać. On sam zaprezentował nam komedię pomyłek personalnych, a to co zrobił w ostatnim meczu? Wielu ekspertów nazwało to sabotażem, a ja uważam, że to była piłkarska gilotyna – ocenił w rozmowie z WP SportoweFakty Bogusław Kaczmarek.

Baraże MŚ 2022. Jakie szanse mają Polacy?

Były trener został zapytany także o to, czy Biało-Czerwoni mają szansę na awans do finału baraży. – To będzie jeden mecz i liczy się dyspozycja dnia. Odchodzi nam przywilej w postaci domowego boiska – zauważył. – To wielka loteria, a nawet wygrana może nic nie dać, później poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej – dodał.

Według Kaczmarka nasi reprezentanci mają szansę na przebrnięcie baraży, ale drużyna narodowa ma problem z wydobywaniem z zawodników tego, co najlepsze. Były trener podkreślił, że Sousa powinien zdecydować się na grę pewnymi schematami, takimi jak wystawianie w ataku Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. – Jak grało trzech napastników, był wielki chaos, a wypuszczenie Casha na wysokiego konia było dużym ryzykiem i on też to odchorował – zauważył.

Kaczmarek był asystentem Leo Beenhakkera w czasie, gdy ten pracował z reprezentacją Polski. Jak zauważył, Holender prowadząc Biało-Czerwonych mieszkał w naszym kraju oraz współpracował z trenerem kadry U-20, która szykowała się do mistrzostw świata. – A Sousa? Traktuje pracę w Polsce, jakby był w delegacji – ocenił.

Baraże MŚ 2022. O której losowanie?

Losowanie par barażowych odbędzie się w piątek 26 listopada w Zurychu. Początek wydarzenia o godz. 17:00, a transmisję z losowania przeprowadzą stacje Polsat Sport News i TVP Sport. Wyłanianie grup walczących o mundial będzie można śledzić również na Polsat Box Go i tvpsport.pl.

