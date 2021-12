Tomaszewski o braku Złotej Piłki dla Lewandowskiego. „Możemy podziękować Sousie”

Nie milkną echa gali Złotej Piłki, podczas której po raz siódmy w karierze statuetkę otrzymał Lionel Messi. Polscy dziennikarze i kibice zastanawiają się, dlaczego plebiscytu „France Football” nie wygrał Robert Lewandowski, który ma za sobą świetne miesiące w barwach Bayernu Monachium. – Tutaj jedną rzeczą, która może powiedzmy rzutować na to, że Robert nie zdobył wszystkiego – niestety tutaj jest portugalski trener naszej reprezentacji – stwierdził Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem”.

Złota Piłka 2021. Dlaczego Robert Lewandowski nie wygrał?

Rozwijając tę myśl były bramkarz przypomniał, że Paulo Sousa w pierwszym meczu przeciwko Andorze ustawił kapitana kadry w linii pomocy, a nie na pozycji klasycznej „dziewiątki”. – To było dla mnie niezrozumiałe i karygodne (…) W pomocy jakiś listonosz albo księgowy z Andory jak może powstrzymać Roberta? Tylko faulem – ocenił.

To właśnie podczas meczu z Andorą Lewandowski doznał kontuzji, która wykluczyła go z kilku ważnych spotkań. Zdaniem Tomaszewskiego ze snajperem Bayernu na boisku nie przegralibyśmy na Wembley z Anglią, a mistrzowie Niemiec nie odpadliby po dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów. – Możemy podziękować Sousie, tak jak zawodnicy podziękowali mu po meczu z Węgrami – stwierdził.

Złota Piłka 2021. Jan Tomaszewski o Leo Messim

Tomaszewski ocenił także, że Messi jest najlepszym piłkarzem obecnego stulecia, ale nie powinno dochodzić do sytuacji, że Argentyńczyk zdobywa Złotą Piłke „tylko za to, że wybiega na boisko” . – W Barcelonie doprowadził do okropnego bałaganu. Nie zdobyli żadnego mistrzostwa, żadnego trofeum – kontynuował.

Zdaniem byłego reprezentanta Polski wygrana w Copa America nie powinna być jedynym kryterium wyboru laureata Złotej Piłki. Jeśli pod uwagę brane byłyby trofea, to – według Tomaszewskiego, plebiscyt „France Football” powinien wygrać Jorginho, który zdobył Ligę Mistrzów z Chelsea i mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch.

