Paulo Sousa spotkał się z Cezarym Kuleszą. Wiadomo, o czym rozmawiali

O tym, że Paulo Sousa ma spotkać się z Cezarym Kuleszą, spekulowano już od kilku tygodni. Ostatecznie do bezpośredniej rozmowy selekcjonera reprezentacji Polski z prezesem PZPS doszło we wtorek 14 grudnia. „Podsumowaliśmy fazę grupową eliminacji i zamknęliśmy ten etap. Teraz myślimy tylko o barażach, bo cel jest dla wszystkich jasny. Jako PZPN będziemy wspierać zespół we wszystkich możliwych kwestiach. Zaczynamy operację »Rosja«” – zadeklarował Kulesza na Twitterze.

Paulo Sousa wkrótce wróci do Polski

Jak podaje serwis WP SportoweFakty, spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Sousa niebawem wróci do Portugalii, a w Polsce ponownie pojawi się za miesiąc. Szkoleniowiec ma wziąć udział z trenerami pracującymi w naszym kraju, by podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami. Kolejną wizytę w Polsce portugalski selekcjoner ma złożyć w lutym, by obejrzeć na żywo mecze Ekstraklasy.

Biało-Czerwoni w marcu rozegrają spotkanie z Rosją, którego stawką będzie awans do finału turnieju barażowego. Jeśli Polacy wygrają, zagrają o wyjazd na mistrzostwa świata ze zwycięzcą starcia Szwecja – Czechy. W przypadku porażki, podopieczni Sousy zmierzą się w spotkaniu towarzyskim z przegranym wspomnianej pary.

Wszystkie pary barażowe w eliminacjach MŚ 2022

Ścieżka A:

Szkocja – Ukraina

Walia – Austria

Ścieżka B:

Rosja – Polska

Szwecja – Czechy

Ścieżka C:

Włochy – Macedonia Północna

Portugalia – Turcja

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane 24 marca, a finały 29 marca. Zwycięzcy trzech finałów zyskają przepustkę na mundial, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2022 roku w Katarze. Prawo do gry na mistrzostwach świata wywalczyły już reprezentacje Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Danii, Holandii, Chorwacji, Anglii i Niemiec, które wygrały swoje grupy eliminacyjne.

