Znamy dokładny terminarz Ligi Narodów. Na początku czeka nas rozgrzewka

Reprezentacja Polski będzie miała przed sobą karkołomne zadanie w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni wylosowali w grupie Belgię, Holandię i Walię, co oznacza, że nie będzie tak zwanych "łatwych meczów". Sprawę przyszłych rywali naszych piłkarzy skomentował selekcjoner Paulo Sousa. – O wszystkim zadecyduje odpowiednia mentalność, nie przygotowanie fizyczne – stwierdził Portugalczyk, który zaznaczył że pojedynki z Belgami i Oranje będą bardzo dużym wyzwaniem.

Reprezentacja Polski. Terminarz grupowych spotkań w Lidze Narodów

W piątek 17 grudnia rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski podał do informacji szczegółowy terminarz spotkań Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski. Zmagania zaczniemy 3 czerwca 2022 roku od spotkania z Walią u siebie. Następnie 6 czerwca zagramy w Belgii, a 10 czerwca w Holandii. 13 czerwca Belgowie przyjadą do nas, po czym nastąpi przerwa. We wrześniu zgrupowanie rozpoczniemy od spotkania z Holandią na własnym stadionie, a skończymy pojedynkiem z Walią na Wyspach.

Zanim jednak nastąpią te mecze, Polaków czekają marcowe zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni najpierw rozegrają półfinał z Rosją na wyjeździe i w przypadku ewentualnej wygranej zmierzą się z kimś z pary Szwecja – Czechy na własnym stadionie w finale.

Liga Narodów 2021/22. Wszystkie grupy Ligi Narodów

Grupa A1

Francja

Dania

Chorwacja

Austria

Grupa A2

Hiszpania

Portugalia

Szwajcaria

Czechy

Grupa A3

Włochy

Niemcy

Anglia

Węgry

Grupa A4

Belgia

Holandia

Polska

Walia

