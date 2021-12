Michał Pol wskazał trenera, który powinien zastąpić Paulo Sousę. „Widzę tylko jednego kandydata”

W wigilię Bożego Narodzenia szokującymi informacjami podzielił się brazylijski dziennikarz Vagner Martins. Według niego już 26 grudnia Paulo Sousa podpisze kontrakt z Internacionalem Porto Alegre. Michał Pol na Twitterze napisał, kto ewentualnie powinien go zastąpić.

Transfery. Paulo Sousa przejmie Internacional Porto Alegre?

Jeszcze nie wiadomo, czy doniesienia Martinsa znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, aczkolwiek temat zdaje się poważny. W Brazylii o pozyskaniu Portugalczyka przez Czerwonych pisze się jednak jako o czymś, co na pewno się wydarzy. Zespół z Porto Alegre chce nim zastąpić Diego Aguirre. Wszystkie szczegóły kontraktu dla Sousy są już ponoć dograne.

Michał Pol, znany polski dziennikarz sportowy, uważa, że w związku z tym zamieszaniem, Cezary Kulesza powinien wziąć pod uwagę ponownie zatrudnienie byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Swoim „typem” podzielił się na Twitterze, wywołując lawinę komentarzy. Wielu kibiców nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawiciela mediów.

Michał Pol chce powrotu Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski

„Jeśli się potwierdzi, że Sousa porzucił naszą kadrę, widzę tylko jednego kandydata na ratownika w barażach. Zna świetnie tę drużynę, nie ma kosy z Szymańskim, nie przegrywa z przeciętniakami, już awansował na jeden turniej, nie popełni starych błędów..”. – napisał Pol, cytując swój inny tweet ze zdjęciem Jerzego Brzęczka.

Trener ten już wcześniej prowadził Biało-Czerwonych, aczkolwiek robił to w sposób, który nie satysfakcjonował ani kibiców, ani dziennikarzy, ani nawet samych reprezentantów Polski. Co prawda dzięki niemu nasi kadrowicze wywalczyli awans na Euro 2020, aczkolwiek Zbigniew Boniek – poprzedni prezes PZPN – na kilka miesięcy przed turniejem postanowił go zwolnić i zastąpić Paulo Sousą.

Za kadencji Brzęczka reprezentacja Polski rozegrała 24 spotkania, z których wygrała połowę.

twitterCzytaj też:

Tomasz Kaczmarek dla „Wprost”: Egipcjanie umierali na rękach piłkarzy. Chodziło o coś więcej niż sport