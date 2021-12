MEMY. Internet śmieje się z potencjalnego odejścia Paulo Sousy z reprezentacji Polski

Od połowy grudnia krążą w brazylijskich i portugalskich mediach informacje, że Paulo Sousa chce zostawić reprezentację Polski i przenieść się do Kraju Kawy, by rozpocząć tam pracę. Kibice w Polsce nie mogli przepuścić okazji, by pośmiać się z ewentualnej „ucieczki” Portugalczyka.

Sytuacja na ten moment wygląda tak, że brazylijskie media kreują rzeczywistość, w której Paulo Sousa jest już praktycznie szkoleniowcem brazylijskiego Internacional Porto Alegre. Umowa ma zostać podpisana najpóźniej jutro, a rozmowy w tej kwestii nadal trwają. Sam szkoleniowiec jednak komentując sprawę powiedział, że skupia się tylko i wyłącznie na meczu barażowym z Rosją. Agent Sousy również uspokajał wszystkich polskich kibiców. – Brazylijska prasa jest szalona. Nic się nie dzieje. Są święta. Nie możemy komentować każdej plotki łączącej trenera z jakimś klubem – powiedział Hugo Cajuda w rozmowie z portalem Meczyki.pl. Plotki o odejściu Portugalczyka stają się coraz mniej wiarygodne, ale z ostateczną decyzją musimy jeszcze poczekać. Sousa miałby opuścić Polskę przed barażami? Gdyby Paulo Sousa faktycznie zdecydował się na zostawienie reprezentacji Polski na rzecz brazylijskiego klubu, zrobiłby to w bardzo newralgicznym momencie – trzy miesiące przed półfinałowym meczem barażowym z Rosją w Moskwie. Według informacji Sport.pl, otoczenie Cezarego Kuleszy otwarcie mówi, że jeśli Portugalczyk dogadałby się z Brazylijczykami za plecami PZPN to byłoby to niepoważne.

