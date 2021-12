Zbigniew Boniek o odejściu Sousy: Takie rzeczy na świecie się dzieją

Paulo Sousa mimo wcześniejszych zapewnień, że temat jego przejścia do brazylijskiej ligi nie istnieje, spotkał się z Cezarym Kuleszą i powiadomił go, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron, ponieważ pojawiła się dla niego życiowa okazja, której nie może odmówić. Prezes PZPN się nie zgodził z Portugalczykiem i uznał jego zachowanie za niepoważne.

Nie można zapomnieć, że osobą, która sprowadziła selekcjonera do naszej reprezentacji był Zbigniew Boniek, który zapewniał wszystkich wokół, że Sousa to bardzo dobry wybór. – Wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali. Słyszałem jedno: Zibi, top. Top stosunki, treningi, dyscyplina, wiedza, przygotowanie – mówił ówczesny prezes PZPN, ogłaszając następcę Jerzego Brzęczka.

Reprezentacja Polski. „Jestem szalenie zniesmaczony i zawiedziony”

Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem zaznaczył, że o całej sytuacji dowiedział się 26 grudnia około godziny 18. – Muszę powiedzieć, że jestem szalenie zniesmaczony i zawiedziony. Czuję się dziwnie, bo to ja go zrobiłem selekcjonerem. Uważam, że to facet inteligentny, który zna się na piłce, który ułożył ten zespół. Natomiast jeśli on 14 grudnia gadał z prezesem PZPN i mówił, że wszystko jest okej, a później dzwonił i mówił „rozejdźmy się” no to coś jest nie tak – mówił były prezes PZPN.

Prezes Boniek zauważył jednak, że takie sytuacje, jak ta Sousy, zdarzają się na świecie. – My mówimy, że to jakiś wielki skandal, a przecież takie rzeczy na świecie się dzieją. Ronald Koeman zostawił Barcelonę, Xavi Hernandez zostawił Al-Sadd. Samego zachowania Paulo Sousy nie chcę komentować – powiedział wiceprezydent UEFA.

Czytaj też:

Tomasz Hajto krytykuje Paulo Sousę. „Gość mydlił nam oczy”