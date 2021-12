Zaskakujący kandydat na następcę Sousy. Pracował w Ekstraklasie, ma doświadczenie reprezentacyjne

W niedzielę 26 grudnia Cezary Kulesza przekazał, że Paulo Sousa poprosił go o rozwiązanie kontraktu z PZPN. Szef federacji nie zgodził się na warunki zaproponowane przez Portugalczyka, co prawdopodobnie oznacza batalię sądową. Tymczasem w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze nazwiska potencjalnych kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Dziennikarze TVP Sport przekazali, że do kadry mógłby wrócić Adam Nawałka, który chciałby jednak rozstać się z reprezentacją od razu po zakończeniu baraży przed mistrzostwami świata.

Paulo Sousa odchodzi. Kto jego następcą?

Spekulacje na temat następcy Sousy ruszyły także na facebokowym profilu Łączy nas piłka, czyli oficjalnym koncie PZPN i polskiej reprezentacji. Tam oprócz Nawałki, przewijają się także nazwiska m.in. Jerzego Brzęczka, Marka Papszuna czy Czesława Michniewicza.

Z kolejnych doniesień TVP Sport wynika, że wprawdzie głównym kandydatem do zastąpienia Portugalczyka jest Nawałka, ale PZPN bierze pod uwagę również kandydaturę Piotra Nowaka. To były piłkarz, który ma na swoim koncie 19 występów w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery Nowak rozpoczął pracę na stanowisku trenera. Najpierw prowadził D. C. United, a w latach 2007-2009 był trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

57-letni szkoleniowiec prowadził również reprezentację Antigui i Barbudy, a w sezonie 2016/2017 pracował na stanowisku trenera Lechii Gdańsk. Za kandydaturą Nowaka może przemawiać jego doświadczenie reprezentacyjne, ponieważ nowy szkoleniowiec obejmie Biało-Czerwonych na krótko przed barażami i nie będzie miał wiele czasu, by przygotować kadrę na mecz z Rosją.

