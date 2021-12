Prezes Kulesza o świątecznej rozmowie z Sousą: W ogóle się tym nie zdenerwowałem

Cezary Kulesza mierzy się w ostatnich dniach z dużym problemem, jakim jest odejście Paulo Sousy z reprezentacji Polski. Prezes PZPN stoi przed wyzwaniem jak najszybszego znalezienia zastępcy za Portugalczyka, choć jak sam twierdzi on ma dużo czasu, a to szkoleniowiec jest tą osobą, której się spieszy. – Pewnie musi tę sprawę rozwiązać, żeby zacząć pracę w Brazylii. Patrząc z naszej perspektywy, reprezentacja Polski ma trochę więcej czasu niż Paulo Sousa – powiedział prezes Kulesza w rozmowie z Meczyki.pl.

Paulo Sousa odchodzi. Cezary Kulesza się nie zdenerwował

Cezary Kulesza przyznał, że nie ma w sobie żadnej wściekłości, ponieważ takie rzeczy się zdarzają i z każdej sytuacji jest wyjście. – W tym przypadku chcemy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie najlepiej pasować dla dobra Polskiego Związku Piłki Nożnej – powiedział prezes PZPN. Kulesza przyznał, że nie był zdenerwowany. Od dłuższego czasu wiedział, że coś się święci. W końcu Paulo Sousa zaczął pisać do niego SMS-y, że potrzebuje rozmowy. – Ja już tak przeczuwałem, że w tym temacie dzwoni, bo w jakim innym? Jakby chciał złożyć życzenia świąteczne, to zrobiłby to wcześniej, a nie dopiero w drugi dzień świąt – powiedział prezes.

Paulo Sousa złożył życzenia i powiedział, że chce odejść

Cezary Kulesza powiedział, że Paulo Sousa zadzwonił do niego z intencją złożenia życzeń świątecznych. – To taka czysta kurtuazja. Jak już zadzwonił, to wypadało to powiedzieć – dodał prezes PZPN. Teraz nadejdzie czas pożegnań, ale w grę nie wchodzi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. – Jak już podjął taką decyzję, to nie trzymam go na siłę, nikogo nie zmuszę, żeby przyjechał i prowadził tę reprezentację. Skoro nie chce, to nie chce. Ale umowy do czegoś zobowiązują – stwierdził twardo prezes PZPN.

Reprezentacja Polski. Kto zastąpi Paulo Sousę?

Kulesza odniósł się również do informacji, że zgodę na rozmowy z federacją wyraził Adam Nawałka, który teoretycznie jest zainteresowany poprowadzeniem reprezentacji w meczach barażowych. – Nie rozmawiamy z Adamem Nawałką. Z nikim nie miałem jeszcze żadnego kontaktu, żeby to było jasne – powiedział prezes PZPN.

W środę 29 grudnia Cezary Kulesza odbędzie z zarządem posiedzenie, na którym porozmawiają na temat pierwszej reprezentacji. – Będziemy ogólnie rozmawiać o tej sytuacji, na pewno nie o kwestii nowego trenera, bo jest za wcześnie, nie minął taki czas, by analizować już kto zastąpi Paulo Sousę – mówił jeszcze prezes PZPN.

