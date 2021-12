Sprawę odejścia Sousy komentują rosyjskie media. „Nowy szkoleniowiec może zaskoczyć”

Reprezentacja Polski pożegna się niedługo z Paulo Sousą. Portugalski szkoleniowiec nie chce dłużej trenować naszej kadry narodowej, ponieważ dostał „okazję życia” od brazylijskiego Flamengo. Jego odejście jest głównym tematem w ostatnich dniach w polskich mediach. Dużo także pisze się o nim w brazylijskiej i portugalskiej prasie. W wyszukiwarkach internetowych z tych krajów jeszcze w poniedziałek 28 grudnia dominowały nazwiska takie, jak Paulo Sousa, Tomasz Ćwiąkała, czy nawet Franciszek Smuda. To jednak niejedyne państwa, w których temat polskiej reprezentacji jest ostatnio bardzo nośny.

Reprezentacja Polski. Rosyjskie media komentują sprawę Sousy

Z racji tego, że Polska jest przeciwnikiem Rosji w półfinale baraży do mistrzostw świata, media naszych przeciwników również interesują się sprawą losów polskiego trenera. Rosyjski dziennikarz Dmitrij Matyskin z Match TV podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie ze Sport.pl. – W Rosji rzeczywiście sporo się mówi o problemach w waszej reprezentacji. Dla nas ta cała sprawa wygląda tajemniczo – powiedział pracownik Match TV. Matyskin rozumie, że jest to ciężka sprawa dla Biało-Czerwonych, ale zaznacza, że nie jest również prosta dla Sbornej. – Nowy szkoleniowiec i nowa filozofia gry mogą przecież bardziej zaskoczyć naszą drużynę – stwierdził dziennikarz.

Dobrze, że nie będzie to Czerczesow? Rosyjski dziennikarz czuje ulgę

Nikt nie wie, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, ale dla rosyjskich dziennikarzy najważniejsze jest to, że nie będzie to Stanisław Czerczesow, którego z Biało-Czerwonymi jeszcze na początku grudnia łączyły medialne plotki. – Największe obawy mielibyśmy, jeśli kandydatem byłby Stanisław Czerczesow. On jak mało kto zna obecnie rosyjską reprezentację i wie, jak ona funkcjonuje – mówił Matyskin.

Czytaj też:

Media: Paulo Sousa chce odejść jak najszybciej. Dziennikarz podał cenę odszkodowania