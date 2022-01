Do PZPN-u wpłynęła kandydatura znanego trenera. Prowadził Real i Juventus

Jak podaje portal WP SportoweFakty, do PZPN-u wpłynęło już dwanaście zgłoszeń od zagranicznych szkoleniowców zainteresowanych pracą z reprezentacją Polski. W tym gronie są m.in. Fabio Cannavaro i Andrea Pirlo, których nazwiska już od kilku dni przewijają się w przekazach medialnych.

Cezary Kulesza otrzymał kolejne zgłoszenie

Cezary Kulesza otrzymał również propozycję związaną z innym włoskim szkoleniowcem. Jeden z pośredników zgłosił kandydaturę Fabio Capello, który prowadził nie tylko Juventus, AC Milan czy Real Madryt, ale także reprezentacje Anglii i Rosji. Szczególnie znajomość Sbornej działa na korzyść 75-letniego trenera, ponieważ to właśnie z Rosjanami zagramy w marcowym meczu barażowym.

O ile z prowadzonymi przez siebie klubami Capello odnosił sukcesy, sięgając m.in. po mistrzostwo Włochy, mistrzostwo Hiszpanii czy awansując do finału Ligi Mistrzów, to nie może pochwalić się podobnymi osiągnięciami z czasu pracy w reprezentacjach. Razem z Anglikami dotarł tylko do 1/16 mundialu w 2010 roku, a cztery lata później Rosjanie pod jego wodzą nie zdołali wyjść z grupy. Co więcej, lobbujący jego kandydaturę przekazali, że Włoch miałby zarabiać w Polsce aż około 400 tys. euro na miesiąc. Dla porównania Sousa inkasował 75 tys.

PZPN nie wybierze „wiekowego” trenera?

Kolejnym mankamentem kandydatury Capello jest jego wiek. – Bardzo dużo ofert spływa na mojego maila lub inne komunikatory: od menadżerów czy od osób, które sympatyzują z danymi trenerami. Pojawiły się znane nazwiska, z tym że ci panowie są w starszym wieku i ich czas już minął – powiedział Cezary Kulesza w programie Sport.pl.

A co na to Capello? W rozmowie z WP SportoweFakty szkoleniowiec stwierdził, że pogłoski o jego chęci objęcia Biało-Czerwonych nie są prawdziwe.

