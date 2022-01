Cezary Kulesza spotkał się z Fabio Cannavaro. „Wyszedł przed szereg”

Wśród pretendentów do objęcia reprezentacji Polski wymienia się Adama Nawałkę, Czesława Michniewicza, Marka Papszuna czy Macieja Skorżę. Media co jakiś czas donoszą też o zagranicznych kandydaturach, co skomentował Cezary Kulesza. – Ofert dostajemy sporo, i to z całego świata. Ale skupiam się tylko na kilku z nich. Wielu nazwisk nie biorę pod uwagę – zdradził prezes PZPN w rozmowie z Interią.

Cezary Kulesza spotkał się z Fabio Cannavaro

Kulesza zarazem przekazał, że nie rozpatruje kandydatur Juergena Klinsmanna, Avrama Granta, Dicka Advocaata i Fabio Capello. Szef federacji rozważa jednak zgłoszenie Fabio Cannavaro, o czym świadczy spotkanie, do którego doszło w sobotę 8 stycznia. Były piłkarz, który ma na swoim koncie tytuł mistrza świata i Złotą Piłkę, przyleciał do Warszawy, by rozmawiać z Kuleszą o swojej wizji na prowadzenie Biało-Czerwonych.

Szef PZPN na antenie Viaplay zdradził, że spotkanie trwało półtorej godziny. – Na spotkaniu nie padły żadne obietnice, bo rozmawiam z wieloma trenerami. Bardzo jednak doceniam, że trener Cannavaro przyjechał do Warszawy i chciał się ze mną spotkać – podkreślił.

Szef PZPN postawił warunek

Kulesza dodał, że „Cannavaro wyszedł przed szereg i sam zaproponował, że może przylecieć do Polski” . Co więcej, Włoch miał też wykazać się wiedzą na temat naszej kadry. – Rozmawialiśmy o systemie i wizji gry. Nie widzę problemu, by Cannavaro objął naszą kadrę krótko przed meczem z Rosją. W takiej sytuacji wyobrażałbym sobie jednak, że jego sztab zbudowany byłby z polskich trenerów – podkreślił. Szef PZPN nie chciał zdradzić, czy Włoch zgodził się na warunek stawiany przez polską federację.

