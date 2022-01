Kulesza wybrał już nowego selekcjonera? Media: Kandydat otrzymał ofertę kontraktu

Cezary Kulesza na antenie Viaplay potwierdził to, o czym donosiły polskie i włoskie media. W sobotę 8 stycznia prezes PZPN-u spotkał się w Warszawie z Fabio Cannavaro, który jest jednym z kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy. – Na spotkaniu nie padły żadne obietnice, bo rozmawiam z wieloma trenerami. Bardzo jednak doceniam, że trener Cannavaro przyjechał do Warszawy i chciał się ze mną spotkać – podkreślił szef federacji.

Kulesza przekazał także, że do spotkania doszło z inicjatywy Cannavaro, który sam zaproponuje, że przyleci do Polski. Co więcej, Włoch miał też wykazać się wiedzą na temat naszej kadry. – Rozmawialiśmy o systemie i wizji gry – wyjaśnił prezes PZPN-u.

Cezary Kulesza chce zatrudnić Fabio Cannavaro?

Nowe informacje w sprawie przekazał włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Cannavaro, który z natury jest perfekcjonistą, miał zaprezentować na spotkaniu z Kuleszą „bardzo precyzyjny program” pracy z reprezentacją. Wspomniany program miał zakładać wprowadzanie do reprezentacji zawodników z drużyn młodzieżowych, a całościowa wizja przedstawiona przez triumfatora Złotej Piłki miała spodobać się Kuleszy.

Szef PZPN-u miał być na tyle zadowolony ze spotkania z Cannavaro, że zaproponował mu podpisanie trzyletniego kontraktu, na mocy którego Włoch zarabiałby około 2 mln euro rocznie, czyli 167 tys. euro miesięcznie. Przypomnijmy, Paulo Sousa inkasował około 70 tys. na miesiąc.

Cannavaro miał rozmawiać z Lewandowskim

Z doniesień włoskiego dziennika wynika, że były obrońca reprezentacji Włoch nie tylko przygotował program pracy z polską kadrą, ale jeszcze przed przylotem do naszego kraju rozmawiał z kilkoma zawodnikami, w tym z Robertem Lewandowskim. Snajper Bayernu Monachium miał być „entuzjastycznie nastawiony” do kandydatury Cannavaro, co z kolei skłoniło Kuleszę do złożenia propozycji kontraktu Włochowi.

Problem w tym, że kandydat na selekcjonera rzekomo obawia się marcowych baraży do mistrzostw świata. Jeśli Cannavaro obejmie reprezentację, to będzie miał zaledwie kilka dni na treningi z kadrą, którą czeka arcyważne spotkanie z Rosją. A to oznacza, że na nowym szkoleniowcu będzie ciążyła duża presja. „Uzyskanie awansu będzie trudne, ale nie niemożliwe” – przekazał „LGdS” dodając, że Cannavaro miał poprosić o czas do namysłu i już wkrótce odpowie na ofertę Kuleszy.

