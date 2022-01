Wiemy, z którym selekcjonerem chcieliby pracować polscy piłkarze. „Nie ma czasu na eksperyment”

Po tym, jak w okolicach świąt Bożego Narodzenia Paulo Sousa odszedł z reprezentacji Polski do Flamengo, trwa proces poszukiwania nowego trenera dla naszych kadrowiczów. Sprawa nie jest prosta do rozwiązania, ponieważ zbliżają się baraże o awans na mistrzostwa świata, w których zagrają także Biało-Czerwoni. W związku z tym sami piłkarze uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ponowne zatrudnienie Adama Nawałki.

Reprezentanci Polski chcą współpracować z Adamem Nawałką

W artykule, który ukazał się na portalu interia.pl czytamy, że za takim rozwiązaniem optuje wielu członków naszej drużyny narodowej. – Cannavaro ma wielkie nazwisko i może nawet jest dobrym trenerem, ale nie ma czasu na taki eksperyment. Mieliśmy już Sousę i okazało się, że to było duże pudło. Teraz priorytetem jest awans na mundial i trzeba wziąć kogoś, kto wejdzie do kadry z miejsca. A Nawałka by to potrafił – powiedział anonimowo jeden z zawodników.

– Większość chłopaków wierzy Nawałce. Ci, którzy z nim pracowali wiedzą, że jest skuteczny i potrafi dotrzeć do zespołu. A młodszym imponuje, bo zrobił wynik na Euro 2016 – dodał inny kadrowicz.

Kiedy spotkanie prezesa PZPN i Adama Nawałki?

Na razie jednak jeszcze nie doszło do spotkania między Cezarym Kuleszą a samym szkoleniowcem. Prezes PZPN i trener mają się jednak zobaczyć po 13 stycznia. Właśnie wtedy Nawałka znów pojawi się w Polsce po powrocie z wakacji na Malediwach, na które udał się wraz z żoną.

Wygląda na to, że dzięki głosom z szatni, pozycja byłego selekcjonera w tych nowych „wyborach” może być znacznie mocniejsza. Kulesza nie ukrywał bowiem, iż zamierza poradzić się liderów reprezentacji Polski w sprawie zatrudnienia nowego trenera. W ostatnich dniach z grona szkoleniowców łączonych z kadrą odpadł Marek Papszun, który 9 stycznia przedłużył kontrakt z Rakowem Częstochowa do 2023 roku.

