Media: Nawałka nie jest pierwszym wyborem Kuleszy. Prezes rozważa zagraniczną opcję

Według niektórych mediów doszło już do dwóch spotkań między Adamem Nawałką a prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. – Adama Nawałkę można już właściwie ogłosić nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po dwóch spotkaniach z prezesem PZPN wszystkie kluczowe elementy umowy zostały dogadane. Czas jeszcze na ustalenie pewnych drobnych szczegółów i nad siedzibą federacji pojawi się biały dym – poinformował na Twitterze dziennikarz Sebastian Staszewski. Inne informacje napływają jednak od "Przeglądu Sportowego".

Marcel Koller numerem jeden. Kulesza nie jest przekonany co do Nawałki

Z informacji, jakie podał „Przegląd Sportowy” wynika, że Adam Nawałka wcale nie jest numerem jeden na liście Cezarego Kuleszy. Szkoleniowcem branym „poważnie pod uwagę” ma być Szwajcar Marcel Koller, trener, który w swoim CV ma kluby z niemieckiej Bundesligi, reprezentację Austrii i FC Basel. Co więcej, „PS” donosi, że wcale nie doszło do dwóch spotkań między Kuleszą a Nawałką, a do jednego, które na dodatek było przypadkowe. Kolejne rozmowy między trenerem a prezesem PZPN ma nastąpić dopiero na dniach.

Z tej narracji wynika, że Nawałka jeszcze nie doszedł do porozumienia z Kuleszą i nie rozpoczął kompletowania sztabu szkoleniowego, który notabene podobno miałby się składać w dużej mierze z osób, które miały już okazję ze szkoleniowcem współpracować w latach 2013 – 2018. Z naszych źródeł wynika natomiast, że do końca tego tygodnia żadnego oficjalnego komunikatu od PZPN-u nie warto oczekiwać

Wielowątkowa saga selekcjonerska

Niedługo później ponownie informację na Twittera podał Sebastian Staszewski, który powiadomił, że „Cezary Kulesza rozmawiał już z Adamem Nawałką, Marcelem Kollerem i trzecim trenerem, Polakiem. W każdym przypadku kwestie formalne to formalność. Do podjęcia została tylko decyzja”.

