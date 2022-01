Oficjalnie: Robert Lewandowski piłkarzem roku 2021! Wygrał plebiscyt FIFA The Best

Wieczorem 17 stycznia odbyła się kolejna gala plebiscytu FIFA The Best. Wśród nominowanych do nagrody piłkarza roku było trzech zawodników: Lionel Messi, Mohamed Salah i Robert Lewandowski. Głosujący docenili kunszt Polaka i to właśnie jego uznali za najlepszego z całej wspomnianej trójki. Zrobili to już drugi raz z rzędu, ponieważ wygrał w tym plebiscycie także 12 miesięcy temu.

Michał Pol głosował na Roberta Lewandowskiego

Zasady głosowania na piłkarza roku są przejrzyste: głosy oddają między innymi dziennikarze, kapitanowie poszczególnych reprezentacji narodowych (tylko te zrzeszone w FIFA) oraz ich selekcjonerzy.

Polskie media reprezentował Michał Pol, założyciel Kanału Sportowego. – W tym roku głosowałem na Lewandowskiego. Według mnie powinien otrzymać również Złotą Piłkę. Był najlepszym piłkarzem świata, bił legendarne rekordy – powiedział znany dziennikarz.

Osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w 2021 roku

Tym najważniejszym osiągnięciem było prześcignięcie Gerda Muellera jeśli chodzi o liczbę bramek zdobytych w jednym sezonie ligowym. Kapitanowi reprezentacji Polski ta sztuka udała się w ostatniej kolejce rozgrywek 2020/21. Bayern Monachium mierzył się wówczas z Augsburgiem, w którego barwach występuje Rafał Gikiewicz. Bramkarz bronił tego dnia jak natchniony i dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy „Lewy” zdołał go pokonać. Nasz rodak uzbierał 41 trafień, jedno więcej niż Mueller w sezonie 1971/72.

Poza tym wraz z bawarskim zespołem zdobył mistrzostwo Niemiec. Niestety Lewandowskiemu gorzej poszło na Euro 2020, gdzie Biało-Czerwoni nie wyszli z grupy. Nawet wtedy jednak wyróżniał się na tle innych kadrowiczów. To dzięki niemu zremisowaliśmy z Hiszpanią, a później nawiązaliśmy równorzędną, choć przegraną walkę ze Szwecją.

Nagrody w pozostałych kategoriach FIFA The Best 2021

Bramkarka roku: Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain i Olympique Lyon)

Bramkarz roku: Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Najładniejsza bramka roku (nagroda im. Ferenca Puskasa): Erik Lamela (Argentyna/Tottenham Hotspur i Sevilla)

Nagroda Fair Play: Reprezentacja Danii (za reakcję przy wypadku Christiana Eriksena podczas Euro 2020)

Najlepsza trenerka roku: Emma Hayes (Anglia/Chelsea FC Women)

Najlepszy trener roku: Thomas Tuchel (Chelsea FC)

Nagroda FIFA dla fanów: Kibice reprezentacji Danii i Finlandii za reakcje na wypadek Christiana Eriksena podczas Euro 2020

Żeńska jedenastka roku: Endler; Bronze, Renard, Bright, Eriksson; Banini, Lloyd, Bonansea; Miedema, Marta, Morgan

Męska jedenastka roku: Donnarumma, Alaba, Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi

Piłkarka roku: Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona)

Nagroda dla najlepszego strzelca w historii reprezentacyjnego futbolu mężczyzn: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus FC i Manchester United)



