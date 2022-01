Cash, Klich, Puchacz i inni. Kto by zyskał, a kto stracił na powrocie Adama Nawałki do polskiej kadry?

Już niebawem Adam Nawałka powinien zostać ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Dla wielu piłkarzy może to być zbawienie, dla innych – wręcz przeciwnie.

Kto skorzysta na zmianie selekcjonera reprezentacji Polski?

1. Sebastian Szymański

Za kadencji Paulo Sousy znalazł się na zupełnym marginesie. Portugalski szkoleniowiec sprawdził go w boju zaledwie raz – w trakcie starcia z Węgrami. Występ ofensywnego pomocnika nie spodobał mu się, ale nie dziwota, skoro ustawił go na prawym wahadle. Szymański nie ma absolutnie żadnych predyspozycji, aby występować na boku i dodatkowo w pojedynkę pokrywać całą flankę, biegając od pola karnego do pola karnego. Nie ten profil zawodnika.