Dwóch byłych reprezentantów w sztabie Nawałki? Mowa już nie tylko o Piszczku

Jeśli faktycznie Adam Nawałka oficjalnie zostanie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski, ma zamiar zwrócić się z propozycją współpracy do swoich byłych kolegów ze sztabu reprezentacyjnego, ponieważ przyzwyczajony jest do konkretnych nazwisk. Według „Przeglądu Sportowego” w sztabie mieliby się znaleźć ponownie Jarosław Tkocz, Bogdan Zając i Remigiusz Rzepka.

PZPN chce pewnych zmian w sztabie

Według informacji „PS” PZPN nie jest zwolennikiem całkowitego powrotu do sztabu z lat 2013-2018. Prezes Kulesza i inni działacze chcą, aby „druga kadencja Nawałki była jednak również powiewem świeżości”. Wychodzi więc na to, że jednym z elementów negocjacji między szkoleniowcem a federacją jest obsada sztabu kadry. Do zaufanych ludzi Nawałki miałyby dołączyć nowe twarze. W grę mają wchodzić naprawdę głośne nazwiska.

Pierwszym z nich jest nazwisko Łukasza Piszczka, o którym plotki krążą w mediach już od paru dni. Były obrońca Borussii Dortmund miałby pomagać Nawałce w przygotowaniach do barażowych spotkań eliminacyjnych. Wśród informacji pojawiła się jednak kolejna postać, która miałaby zasilić sztab trenerski starego/nowego selekcjonera. Mowa tutaj o Jerzym Dudku, byłym bramkarzu kadry i Liverpoolu. Emerytowany golkiper miałby wraz z Jarosławem Tkoczem dbać o odpowiednie przygotowanie naszych bramkarzy na czele z Wojciechem Szczęsnym.

Jerzy Dudek nie potwierdził, ani nie zaprzeczył w kwestii pracy w kadrze, ale na swoim profilu na Facebooku dodał zagadkowy post. „Nigdy nie wiesz, kiedy rozpoczniesz kolejny rozdział w swoim życiu. Bądź przygotowany na zmiany” – napisał były bramkarz Liverpoolu.

Nawałka selekcjonerem reprezentacji?

Wiele mediów już zawczasu ogłosiło Adama Nawałkę selekcjonerem reprezentacji Polski. To jednak nie jest do końca takie pewne. Według „Przeglądu Sportowego” Cezary Kulesza nadal się waha co do wyboru nowego szkoleniowca kadry. Prezes PZPN zapowiedział już dawno, że nowego szkoleniowca poznamy 19 stycznia na spotkaniu zarządu PZPN, ale dziennikarz Maciej Szmigielski twierdzi, że to w środę nie nastąpi, ponieważ Cezary Kulesza ciągle zastanawia się nad podjęciem „słusznej decyzji”.

