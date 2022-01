Znamy nowego szkoleniowca reprezentacji Polski U-19. Trenował m.in. Piasta Gliwice

Kibice reprezentacji Polski ciągle czekają na ogłoszenie nowego selekcjonera dorosłej reprezentacji Polski. Prezes Cezary Kulesza zapowiadał, że szkoleniowiec zostanie wybrany do posiedzenia zarządu PZPN, które odbyło się w środę 19 stycznia. Niestety, nazwiska nowego trenera jak nie było, tak nie ma, ale pojawiła się za to inna informacja.

Marcin Brosz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

PZPN poinformował, że nowym szkoleniowcem kadry U-19 zostanie Marcin Brosz, który jako piłkarz występował w takich zespołach, jak Górnik Knurów, Concordia Knurów, Szombierki Bytom, Górnik Zabrze, GKS Bełchatów, KS Myszków, Koszarawa Żywiec i Polonia Bytom. W piłkarskiej karierze ma na swoim koncie 46 spotkań na poziomie Ekstraklasy.

Brosz w roli szkoleniowca rozpoczął swoją przygodę w Polonii Bytom, z którą zaliczył awans do drugiej ligi (wtedy drugiego stopnia rozgrywkowego w kraju). W Ekstraklasie zadebiutował na ławce trenerskiej w barwach Odry Wodzisław Śląski. Podczas pracy w Piaście Gliwice w latach 2010-2014 Broszowi udało się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Szkoleniowiec ma na swoim koncie jeszcze Koronę Kielce i Górnik Zabrze, z którym awansował do Ekstraklasy, a nawet wywalczył miejsce w europejskich pucharach. Prace w Górniku zakończył w maju 2021 roku.

