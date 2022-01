Andrij Szewczenko nie byłby dobrym wyborem? „Trener, który potrzebuje czasu”

Cezary Kulesza miał podać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski już po zebraniu Zarządu 19 stycznia 2022 roku. Tymczasem nadal nie wiemy, kto poprowadzi Biało-Czerwonych w walce o awans na mundial w Katarze. Według wielu mediów kandydatem numer jeden na trenera naszej kadry jest Adam Nawałka, który miałby powrócić po prawie czterech latach na to stanowisko.

Sensacyjny kandydat na stanowisko selekcjonera

Po pewnym czasie wrócił do mediów temat Andrija Szewczenki, który niedawno stracił pracę we włoskiej Genoi. Ukrainiec jednak ma być dla PZPN-u za drogą opcją, ponieważ według przekazu Sport.pl żąda trzech milionów za rok pracy. Pieniądze nie są jedynym argumentem za tym, że „Szewa” nie jest idealnym wyborem na ten moment.

Z pewnością Andrij Szewczenko zaimponował swoją przygodą w reprezentacji Ukrainy, podczas której dotarł aż do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Kluczowy w sprawie Biało-Czerwonych jest czas, którego nie ma wiele – Polakom przed półfinałowym starciem z Rosją zostały tylko trzy jednostki treningowe.

Szewczenko potrzebuje więcej czasu?

Według ukraińskiego dziennikarza Denisa Sawczenki z Footballhub.com Szewczenko jest takim trenerem, który potrzebuje dużo czasu, by poukładać drużynę. – To trener, który potrzebuje czasu, nie zrobi wyniku na już – mówił dziennikarz, nawiązując również do jego sytuacji w Genoi, gdzie Ukrainiec musiał przyjść i od razu ratować zespół z kryzysu.

Ze względu na kwestie polityczne Ukraińcy chcą, aby to Polacy awansowali do finału baraży do mistrzostw świata w Katarze. – Dla nas byłoby to tym bardziej ciekawe, gdyby do triumfu poprowadził was właśnie Szewczenko – dodał jeszcze Sawczenko.

