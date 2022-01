Wszystko jest już jasne! Czesław Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Na wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski czekaliśmy od końcówki grudnia, kiedy to z Biało-Czerwonymi niespodziewanie pożegnał się Paulo Sousa. Od razu ruszyła lawina spekulacji o tym, kto zajmie miejsce Portugalczyka. Już na samym początku padło nazwisko Adama Nawałki, jako potencjalnego nowego/starego selekcjonera. Domysły i przewidywania w kontekście tego nazwiska okazały się jednak nietrafione, ponieważ na samym finiszu wybrany został Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

W poniedziałek 31 stycznia pół godziny przed oficjalną prezentacją PZPN podał, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Czesław Michniewicz, który jeszcze około tydzień temu nie był wymieniany w gronie faworytów do objęcia tego stanowiska. „Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami” – napisał prezes Kulesza na Twitterze.

Pod koniec października 2021 roku Czesław Michniewicz pożegnał się z pracą w Legii Warszawa po tym, jak zaliczył siedem porażek w 10 spotkaniach ligowych w sezonie 2021/22. Gdy tylko prezes Kulesza zaczął myśleć o wyborze nowego selekcjonera wiadomo było, że jednym z kandydatów z Polski jest właśnie Michniewicz. Później jednak jego nazwisko na dłużej zniknęło z mediów i pojawiło się w ostatniej chwili, kiedy wydawało się, że selekcjonerem zostanie Adam Nawałka.

Czesław Michniewicz trenował w swojej karierze wiele drużyn polskiej Ekstraklasy. Pracował między innymi w Jagiellonii Białystok, Pogoni Szczecin i Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Szkoleniowiec ten ma również za sobą współpracę z PZPN, ponieważ zajmował się szkoleniem młodzieżowej reprezentacji Polski.

