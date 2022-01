Na ogłoszenie nowego selekcjonera jeszcze poczekamy? Prezes Kulesza wyleciał do Turcji

Do półfinałowego meczu baraży do mistrzostw świata z Rosją pozostało lekko ponad 50 dni. Reprezentacja Polski nadal nie ma swojego trenera, choć prezes Cezary Kulesza zapowiadał, że nazwisko selekcjonera poznamy 19 stycznia, chwilę po zebraniu Zarządu PZPN. Ostatnio wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów na szkoleniowca biało-czerwonej kadry wymieniani są Adam Nawałka i Andrij Szewczenko. Z pierwszym z nich prezes Kulesza miał już mieć ustalone warunki, ale do podpisania umowy nie doszło, ponieważ szef PZPN ciągle szuka jeszcze lepszego rozwiązania.

Na nazwisko selekcjonera możemy jeszcze trochę poczekać

Na nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski możemy poczekać jeszcze parę dni. Według informacji portalu Meczyki.pl prezes Cezary Kulesza wyleciał do Turcji, konkretnie do miejscowości Belek, gdzie przebywa większość polskich drużyn Ekstraklasy na obozach przygotowawczych do drugiej części sezonu. Nikt nie powinien się więc zdziwić, jeśli za chwilę usłyszymy plotki, że nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych ma zostać któryś z trenerów przebywających akurat w Turcji.

Reprezentacja Polski zmierzy się na rosyjskiej ziemi z reprezentacją Sbornej 24 marca. Jeśli nasza kadra wygra, awansuje do finału baraży, w którym o bezpośredni awans powalczy ze Szwecją lub Czechami. W przypadku przegranej z Rosją, Biało-Czerwoni i tak rozegrają sparing ze Skandynawami lub naszymi południowymi sąsiadami, w zależności od tego, kto wygra równoległy półfinał barażowy.

