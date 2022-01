Andrij Szewczenko coraz bliżej reprezentacji Polski? Donosi o tym kolejne źródło

Od wielu tygodni trwa debata na temat potencjalnych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Najbardziej prawdopodobnym wyborem wydawał się Adam Nawałka, ale ogłoszenie go jako trenera kadry nie doszło do skutku. W rozmowie z „WP SportoweFakty” Cezary Kulesza zdradził, że rozmowy z kandydatami trwają a ostateczny wybór zostanie podany do wiadomości publicznej 31 stycznia w poniedziałek.

Szewczenko coraz bliżej kadry. Były rzecznik prasowy zdradził szczegóły

Były rzecznik prasowy Andrija Szewczenki za czasów prowadzenia reprezentacji Ukrainy podał na portalu Telegram informacje dotyczące ewentualnego przejęcia przez Ukraińca reprezentacji Polski. Według Mykola Vasylkova Szewczenko zgodził się poprowadzić naszą kadrę. „Polski Związek Piłki Nożnej i ukraiński trener uzgodnili wszystkie warunki kontraktu” – twierdzi były rzecznik prasowy szkoleniowca.

„Według naszego źródła Szewczenko będzie otrzymywał pensję 2,5 mln euro rocznie. Część środków wypłaci Polski Związek Piłki Nożnej, resztę – sponsorzy” – pisał Vasylkov. Według niego pozostaje tylko kwestia rozwiązania kontraktu z Genoą. Gdyby faktycznie doszło do podpisania umowy za taką kwotę, byłby to rekord PZPN pod względem zarobków dla selekcjonera. Od początku mówiło się, że polskiej federacji na taki wydatek nie stać. Nie dziwi więc, że pojawiła się wzmianka o sponsorach, którzy mieliby uzupełnić kwotę. Oficjalnie jednak dowiemy się o decyzji prezesa Kuleszy w poniedziałek 31 stycznia. Kibice reprezentacji Polski muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

