Czesław Michniewicz zostanie nowym selekcjonerem? Trener podjął już pierwsze kroki

Konferencja prasowa, podczas której poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski, odbędzie się w poniedziałek 31 stycznia na PGE Narodowym. Cezary Kulesza w rozmowie z Onetem potwierdził, że sprawa wyboru trenera jest już zamknięta. — Dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych. Nowy selekcjoner ma odpowiednie predyspozycje i doświadczenie, by pełnić tę funkcję, a swoją dotychczasową pracą udowodnił, że zasłużył na taką szansę — stwierdził.

Nie Nawałka, a Michniewicz?

Szef federacji nie chciał jednak zdradzić nazwiska nowego selekcjonera, co tylko podsyciło spekulacje. Jeszcze do niedawna faworytem do objęcia kadry był Andrij Szewczenko, który jednak nie rozwiązał lukratywnego kontraktu z włoską Genoą. Gdy okazało się, że Ukrainiec nie podpisze umowy z PZPN-em, ponownie ruszyły spekulacje na temat przyszłości Adama Nawałki.

64-letni trener miał już w połowie stycznia uzgodnić z Cezarym Kuleszą warunki kontraktu i wydawało się, że to on poprowadzi Polaków w marcowych meczach barażowych. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał jednak w sobotnie popołudnie, że doszło do kolejnego zwrotu akcji. Selekcjonerem reprezentacji narodowej ma zostać Czesław Michniewicz.

Koniec przygody z Legią

Michniewicz w październiku został zwolniony z Legii Warszawa, jednak klub nie rozwiązał z nim kontraktu. Wciąż obowiązująca umowa z Wojskowymi była przeszkodą na drodze szkoleniowca do kadry narodowej, więc Michniewicz postanowił ją rozwiązać – podaje Interia. Formalności dopełniono w sobotę, czyli w dniu, kiedy media obiegła informacja, że to były trener kadry U-21 może zastąpić Paulo Sousę.

