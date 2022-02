Będą głośne powroty do kadry? Michniewicz zdradził, kogo może powołać na mecz z Rosją

Już w marcu tego roku Biało-Czerwoni rozegrają bardzo ważne spotkanie. Zmierzą się z Rosją i jeśli wygrają, o awans do mundialu powalczą ze Szwedami lub Czechami. Do starcia ze Sborną pozostało jeszcze ponad 50 dni, ale już teraz nowy selekcjoner zajmuje się przygotowaniami do starcia z naszymi sąsiadami.

Czesław Michniewicz liczy na Sebastiana Szymańskiego

Bardzo szybko po mianowaniu Czesława Michniewicza na trenera Polaków ruszyła giełda nazwisk, którymi powinien zainteresować w kontekście ewentualnego powołania. Sporo na ten temat powiedział na antenie TVP Info.

Wiadomo już, że za jego kadencji ważniejszą rolę w zespole narodowym będzie pełnił Sebastian Szymański. – Mam do niego szczególny sentyment – nie ukrywał szkoleniowiec. – Trafił do mnie jako młody zawodnik, młodszy o parę lat od pozostałych. Bardzo liczę na tego zawodnika. Wiem, że ma za sobą trudny okres, bo świetnie grał w lidze rosyjskiej, a nie dostawał powołań do kadry. U mnie ma szansę na powołanie i to bardzo dużą – stwierdził.

Kamil Grosicki i inni w sferze zainteresowań Czesława Michniewicza

To stanowisko zupełnie odmienne od tego, które prezentował Paulo Sousa w kontekście ofensywnego pomocnika. Za kadencji Portugalczyka Szymański rozegrał zaledwie jedno spotkanie i to na zupełnie obcej dla niego pozycji.

Ponadto Michniewicz zapowiedział, że będzie obserwował kilku innych zawodników z Ekstraklasy. Wielu z nich już w poprzednich latach pełniło ważne role w zespole Biało-Czerwonych. O kogo chodzi. – Potrzebuję doświadczonych piłkarzy, bo to będzie jeden mecz. Tacy piłkarze jak Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Mateusz Wieteska, Kamil Grosicki na pewno są takimi zawodnikami – przyznał bez ogródek.

