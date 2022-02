Których ligowców powinien obserwować Michniewicz? Pięciu nieoczywistych graczy godnych uwagi

Jednym z największych zarzutów wobec Paulo Sousy było to, że kompletnie ignorował Ekstraklasę w kontekście ewentualnych powołań do kadry narodowej. Za Czesława Michniewicza ma się to zmienić. Kogo w takim razie powinien uważnie obserwować?

Patryk Sokołowski (środkowy pomocnik, Legia Warszawa)

Trafił do klubu, w którym się wychowywał, choć poważnie interesowały się nim zagraniczne drużyny, szczególnie z Rosji. To wiele mówi o progresie, jaki poczynił w ostatnim czasie wychowanek stołecznej ekipy.